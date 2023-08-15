ФСБ задержала крымчанина, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов

Спецслужбы в Крыму задержали сторонника украинских националистов, который передавал СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом информирует во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кадры задержания и допроса сторонника украинских националистов в Крыму. Видео © Телеканал "Звезда"

"Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии — гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", — отмечается в сообщении.

В ходе допроса, кадры которого публикует телеканал "Звезда", задержанный дал признательные показания. Он рассказал, как с ним связались кураторы украинских спецслужб, и раскрыл координаты схрона, где было спрятано СВУ с пластичным взрывчатым веществом массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, его арестовали.