ФСБ задержала жителя Самарской области, сдавшего Киеву данные о военных эшелонах

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Силовики установили, что подозреваемый начал общаться в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Тот давал задания, а россиянин послушно их выполнял. В частности, фотографировал военные эшелоны на территории Самарской области и скидывал кадры, сообщая место и количество техники ВС РФ.