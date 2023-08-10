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10 августа, 07:08

ФСБ задержала жителя Самарской области, сдавшего Киеву данные о военных эшелонах

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

"Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Самарской области, причастного к государственной измене", — говорится в сообщении.

Силовики установили, что подозреваемый начал общаться в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Тот давал задания, а россиянин послушно их выполнял. В частности, фотографировал военные эшелоны на территории Самарской области и скидывал кадры, сообщая место и количество техники ВС РФ.

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Ранее ФСБ сообщала о задержании мужчины, который по заданию Киева взорвал в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз. В результате диверсии осталось без газа около 500 человек. Мужчина признался в содеянном, у него нашли два килограмма взрывчатки.

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Светлана Оперук
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