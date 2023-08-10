ФСБ задержала жителя Самарской области, сдавшего Киеву данные о военных эшелонах
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
"Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Самарской области, причастного к государственной измене", — говорится в сообщении.
Силовики установили, что подозреваемый начал общаться в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Тот давал задания, а россиянин послушно их выполнял. В частности, фотографировал военные эшелоны на территории Самарской области и скидывал кадры, сообщая место и количество техники ВС РФ.
Ранее ФСБ сообщала о задержании мужчины, который по заданию Киева взорвал в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз. В результате диверсии осталось без газа около 500 человек. Мужчина признался в содеянном, у него нашли два килограмма взрывчатки.
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