Агент СБУ раскрыл свой запутанный маршрут в Россию для подрыва газопровода в Крыму

Диверсант, взорвавший в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз, смог проникнуть на территорию России через Молдавию и Турцию. Он был завербован в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области, после чего прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был отправлен на задание, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ проводят обыск у взорвавшего газопровод в Крыму агента СБУ. Видео © Центр общественных связей ФСБ РФ

В ходе допроса преступник рассказал, что прошёл подготовку в СБУ, после чего украинский куратор дал ему на дорогу три тысячи долларов. Заказав билеты в одесском турагентстве, он построил маршрут через третью страну: сначала через Кишинёв, оттуда самолётом в Стамбул и только потом — до Москвы. При этом по прибытии в Крым сотрудники украинских спецслужб три месяца специально не выходили с ним на контакт.

Лишь в марте злоумышленнику удалось связаться с кураторами, которые приказали забрать взрыватели из тайника. К слову, к нему он ездил два раза — в первый кнопка для бомбы не сработала. После происшествия в крымский посёлок приехали правоохранители, поэтому агент СБУ решил затаиться в Коктебеле, арендовав дом. Именно там его и взяли сотрудники ФСБ.