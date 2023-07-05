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5 июля, 07:42
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В Крыму арестовали диверсанта за попытку взорвать газопровод

<p>Диверсант, который пытался взорвать газопровод в крымском посёлке Кореиз. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/53726" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Диверсант, который пытался взорвать газопровод в крымском посёлке Кореиз. Фото © SHOT

В Крыму арестовали диверсанта, который пытался взорвать газопровод. Как пишет SHOT, инцидент произошёл в Ялте ночью 23 июня.

По данным телеграм-канала, 42-летний безработный приехал из посёлка Гаспра в посёлок Кореиз, где попытался подорвать газопровод. Произошло небольшое возгорание, которое удалось оперативно потушить. Диверсанта задержали спустя девять дней — он во всём сознался, в его доме провели обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мужчину отправили в СИЗО.

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Напомним, 23 июня пресс-служба крымского правительства сообщила о повреждении газопровода в посёлке Кореиз. Тогда без газа осталось около 500 человек. Газоснабжение восстановили в тот же день.

Александра Вишнякова
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