В Крыму арестовали диверсанта за попытку взорвать газопровод
Диверсант, который пытался взорвать газопровод в крымском посёлке Кореиз. Фото © SHOT
В Крыму арестовали диверсанта, который пытался взорвать газопровод. Как пишет SHOT, инцидент произошёл в Ялте ночью 23 июня.
По данным телеграм-канала, 42-летний безработный приехал из посёлка Гаспра в посёлок Кореиз, где попытался подорвать газопровод. Произошло небольшое возгорание, которое удалось оперативно потушить. Диверсанта задержали спустя девять дней — он во всём сознался, в его доме провели обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мужчину отправили в СИЗО.
Под Тюменью уничтожили диверсанта, который хотел взорвать нефтегазовый узел и отстреливался от полиции
Напомним, 23 июня пресс-служба крымского правительства сообщила о повреждении газопровода в посёлке Кореиз. Тогда без газа осталось около 500 человек. Газоснабжение восстановили в тот же день.