Морпех ВСУ получил пожизненное за казнь группы безоружных людей по приказу командира

В России продолжается трибунал над неонацистами ВСУ — сегодня суд вынес приговор о пожизненном лишении свободы украинскому военному Василию Шитре, признанному виновным в расстреле четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России, опубликовав кадры с признанием подсудимого.

Признание военнослужащего ВСУ Василия Шитри в военном преступлении. Видео © t.me / Следком

"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (воинская часть А0989) Василию Шитре", — говорится в публикации.

Суд признал 20-летнего подсудимого виновным в жестокости по отношению к гражданским лицам, использовании запрещённых методов ведения вооружённых конфликтов, убийстве двух и более лиц в составе организованной группы на почве политической и идеологической ненависти. Следствие установило, что с 5 по 7 апреля 2022 года батальон Шитри занял боевые позиции, оборудованные ВСУ в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Морпех заметил четверых гражданских — группу из двух женщин и двух мужчин, — двигавшихся по Никольскому проспекту в сторону позиций украинских военных. Он сообщил об этом своему командованию, а в ответ получил преступный приказ убить мирных жителей. Подозревая обнаруженных людей в пророссийских взглядах, Шитря выполнил аморальное распоряжение, сделав по группе минимум 27 выстрелов. Все гражданские погибли на месте.

Подсудимый сообщил следствию, что оружия у расстрелянных им людей не видел и как угрозу их не расценивал. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

14 августа стало известно о том, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению члена нацбатальона "Азов"* по делу об убийстве раненого военнослужащего в Мариуполе. В середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной ВСУ территории Мариуполя обвиняемый выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, после чего отобрал оружие и, перевернув на спину, застрелил из АК-74.