Боевик "Азова"* навсегда отправился за решётку за зверское убийство раненого военного в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению члена нацбатальона "Азов"* по делу об убийстве раненого военнослужащего в Мариуполе. Об этом сообщила в понедельник, 14 августа, пресс-служба Главной военной прокуратуры.

"Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Документальный фильм Лайфа о том, за что будут судить украинских нацистов. "Нюрнберг 2.0" © RuTube / LIFE doc

По данным следствия, в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной ВСУ территории Мариуполя Кущ выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, после чего отобрал оружие и, перевернув на спину, застрелил из АК-74.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ. Так, Кущу предъявлены обвинения в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, совершённом в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и применении запрещённых методов ведения войны.

Как уже рассказывал Лайф, сейчас в России продолжается трибунал над украинскими неонацистами. Недавно был раскрыт ещё один эпизод зверств карателей киевского режима, в результате чего Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"* Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя, доставлявшего гуманитарную помощь.