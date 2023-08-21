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Опубликовано 21 августа 2023, 15:54
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Троим азовцам* дали от 18 и до 20 лет за казнь мирных жителей в Мариуполе

В ДНР осудили на 18 и 20 лет азовцев*, расстрелявших жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 и 20 лет строгого режима троих бойцов нацбатальона "Азов*", обстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, речь идёт о 26-летнем Андрее Клементовиче, 24-летнем Иване Мельниковиче и 31-летнем Артуре Сивицком.

В Донецке осудили троих азовцев, расстрелявших мирных мариупольцев. Видео © Telegram / Следком

"Они признаны виновными в "Покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применении запрещённых средств и методов ведения войны". Клементович 20 лет лишения свободы, Мельникович и Сивицкий 18 лет в ИК строгого режима", — рассказали там.

Вышеназванные азовцы* получили приказ от вышестоящего командования при помощи огнестрельного оружия "препятствовать свободному выходу мирного гражданского населения из города", а также убивать граждан, передвигающихся вблизи боевых позиций и заподозренных в содействии Народной милиции ДНР и ВС России.

Они передвигались по Мариуполю на автомобиле, пока не заметили на проспекте Карпова гражданскую машину с двумя мужчинами. Азовцы* открыли по ним огонь, "произведя не менее 52 выстрелов из автоматов Калашникова". Пострадавшие чудом выжили, получив ранения.

Второе преступление совершил Клементович. Так, у жилого дома по улице Первая Слободка он заметил ещё одного мирного жителя и выстрелил в него из автомата Калашникова не менее трёх раз. Пострадавший был ранен, однако другие гражданские спасли его, укрыв в безопасном месте и оказав первую помощь.

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Ранее в ДНР осудили двоих членов "Азова"*, которые приказывали обстреливать дома мирных жителей республики. Павел Артёменко и Антон Романюк получили по 24 года колонии строгого режима.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Telegram / Следком

Матвей Константинов
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