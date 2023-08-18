Как нацист Прокопенко собирает боевиков в новый отряд "Азов" Разгромленное российскими войсками неонацистское подразделение "Азов"* восстановилось и возобновило выполнение своих задач на фронте. Боевиками снова командует освобождённый из изоляции в Турции головорез Денис Редис Прокопенко. Кто он такой? 68218 68218 Разгромленное российскими войсками неонацистское подразделение "Азов"* восстановилось и возобновило выполнение своих задач на фронте. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azov.media

Где сейчас Азов*

— Бригада Азов* восстановилась и возвратилась на фронт. Её воины сейчас удерживают позиции в Серебрянском лесничестве и уже уничтожили рашистскую инженерную машину, — прихвастнул сегодня представитель Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

Украинский силовик откровенно лжёт. Упомянутые им позиции ВСУ ещё пару дней назад превратились в "царство мёртвых" благодаря работе наших артиллеристов. Все траншеи там переполнены телами украинских боевиков.

Освобождённые украинские командиры в президентском самолёте. Денис Прокопенко — первый слева от Владимира Зеленского. © T.me / Zelenskiy / Official

Напомним, что азовцы* были наголову разбиты Вооружёнными силами России ещё прошлой весной. Выжившие боевики, около семисот человек, тогда укрылись на мариупольском заводе "Азовсталь", но в итоге всё равно сдались нашим войскам в плен. Впоследствии пленённых командиров "Азова"*, включая основного главаря Дениса Редиса Прокопенко, освободили и скандально обменяли на политика Виктора Медведчука. Предполагалось, что до окончания конфликта они будут находиться в Турции под присмотром. Но вопреки договорённостям президент страны Реджеп Эрдоган освободил их месяц назад.

Как главарь "Азова"* нарушает Женевскую конвенцию

Вернувшийся на Украину командир "Азова"* Денис Прокопенко сразу начал раздавать направо и налево воинственные интервью. Мол, рвусь обратно на фронт, хочу бить русских.

— Начинается новое комплектование подразделения. Призываю присоединяться к нам! Сегодня быть солдатом — важно и перспективно. Полагаются льготы, бесплатные образование и жильё, — весь июль он вербовал новобранцев для "Азова"*, а в первой половине августа провёл для них ротно-тактические учения.

Денис Редис Прокопенко проводит ротно-тактические учения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azov.media

Есть ощущение, что сам Денис Прокопенко не собирается и не будет воевать. Слишком уж он стал ценен для Украины как символ. Его роль теперь — вербовать, обучать и отправлять на верную смерть.

Так или иначе, Редис прямо нарушает 117-ю статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными: "Ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе".

Ультрас, нацист и убийца

32-летний подполковник Денис Прокопенко, если не считать время, проведённое им в Турции, командует неонацистским подразделением "Азов"* уже шестой год — дольше всех своих предшественников. Он плоть от плоти этого экстремистского формирования.

Русофобия у него с рождения, он якобы унаследовал её от своего деда-карела, который чудом выжил в советско-финляндской войне.

— Такое ощущение, что продолжаю войну предка, но на другом участке фронта, войну против оккупационного режима Кремля! — повторяет Прокопенко в интервью.

Подчинённые обращаются к нему "Друг Редис". Это его старое — ещё фанатское — прозвище, ставшее боевым позывным. По молодости Денис Прокопенко был известным хулиганом и заводилой трибуны футбольного клуба "Динамо Киев". Группировка ультрас, в которой он состоял, прославилась жестокостью в драках и расистскими взглядами.

Эмблема банды футбольных хулиганов, где состоял Денис Прокопенко. Фото © t.me / "wbc ультрас Динамо"

— Помню, когда впервые основывали батальон "Азов"*. Добровольцы, которые туда записывались, очень смеялись, мол, пацаны, мы же теперь менты. Многие из нас были сторонниками субкультуры футбольных фанатов, всегда враждебно настроенных против правоохранителей. Но таковы были реалии того времени: "ультрасы" стали ядром нынешнего "Азова"*, — любит вспоминать Денис Прокопенко.

Сам он записался в "Азов"* летом 2014 года. Сначала участвовал в геноциде мирного населения в Донбассе, потом были занятия с инструкторами НАТО из США. Во второй половине десятых боевики Редиса выполняли спецзадачи на передовой, в том числе промышляли внесудебными убийствами. Известно, что он лично курировал снайперские пары, расстреливавшие донбасцев с безопасного расстояния.

Карьера Редиса взмыла вверх. Бывшего футбольного хулигана регулярно повышали в звании и доверяли ему всё больше людей. В марте 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины, в апреле сделали подполковником.

Украинские СМИ настаивают, что Редис имеет высшее образование. Якобы он выпускник Киевского национального лингвистического университета по специальности "английский язык". Но если судить по его биографии, непонятно, когда он успел отучиться в этом вузе.

Подполковник Денис Прокопенко. Фото © t.me / wbc_kyiv

Денис Прокопенко — коренной киевлянин, прописан в добротной кирпичной высотке на улице Набережно-Корчеватской. Там он живёт со своей женой, харьковчанкой Катериной Козиной. Она с недавних пор тоже узнаваемая персона. Когда её муж находился в катакомбах "Азовстали", она исколесила всю Западную Европу, требуя для него эвакуацию любой ценой. Весь мир облетели кадры, как она молила о помощи папу римского Франциска. Детей у четы нет.

*"Азов" признан террористической организацией и запрещён в России.

Освобождённые украинские военнослужащие в Турции, Денис Прокопенко (второй справа). Фото © ТАСС / AP / Ukrainian Interior Ministry Press Office via Долго ли проживёт на Украине Денис Прокопенко? 0 Устранить его — теперь дело чести для российских спецслужб Уничтожить его будет трудно, теперь он будет тщательно прятаться Он сбежит на Запад, где попытается стать инструктором

Авторы Егор Пережогин