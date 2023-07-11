Как пятеро украинских командиров вернулись домой

Пятеро командиров "Азова"* и ВСУ — Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Денис Шлега — вернулись на Украину из Турции. Это те самые захваченные Армией России на мариупольском заводе "Азовсталь" боевики, которых впоследствии скандально обменяли на Виктора Медведчука. Их изоляция от Украины оговаривалась как одно из главных условий того обмена.

— Они останутся под наблюдением в Турции до окончания военных действий, — такие гарантии тогда давали Киев и Анкара.

Но в минувшие выходные в Стамбуле состоялась встреча глав Украины и Турции. По её итогам Владимиру Зеленскому передали пятерых украинских командиров. Они вместе сели в президентский самолёт и улетели.

Турецкая сторона передала Украине пятерых командиров "Азова"* и ВСУ. Видео © T.me / Zelenskiy / Official

Освобождённые каратели уже раздают интервью и позируют перед камерами.

— Вы будете возвращаться на фронт? — спросил журналист боевиков.

— Конечно. Мы для этого и вернулись на Украину. Это наша основная цель! — ответил Денис Редис Прокопенко, до попадания в российский плен он командовал полком "Азов"*.

Заявление Прокопенко тянет на прямое нарушение 117-й статьи Женевской конвенции об обращении с военнопленными: "Ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе".

Кремль уже назвал освобождение Турцией украинских боевиков нарушением договора. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев* является не чем иным, как прямым нарушением имевшихся договорённостей. Условия нарушили как украинская, так и турецкая стороны. Нас никто не ставил в известность об этом. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. Безусловно, это решение напрямую связано с провалами в контрнаступлении ВСУ. В контексте саммита НАТО на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция таким образом, будучи членом НАТО, проявляет солидарность с альянсом. Мы всë прекрасно понимаем. Но, конечно, такое нарушение договорённостей никого не красит, — сказал Песков.

Освобождённые украинские командиры в президентском самолёте с Владимиром Зеленским. © T.me / Zelenskiy / Official

Денис Редис Прокопенко — главарь "Азова"*

Самым знаменитым из освобождённых боевиков является 32-летний подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис). На момент сдачи в плен он командовал неонацистским полком "Азов"* уже пятый год — дольше всех своих предшественников. Он плоть от плоти этого экстремистского подразделения.

— За то, каков "Азов"* сегодня, весь личный состав обязан именно Редису. Самый безоговорочный авторитет во всей большой азовской* боевой семье, — не устают восторгаться им украинские СМИ.

Денис Прокопенко в подземельях "Азовстали". Кадр из видео © Yotube / PRESSING

Денис Прокопенко записался в "Азов"* летом 2014 года и с тех пор беспрерывно воюет. Сначала он участвовал в геноциде мирного населения в Донбассе, потом были занятия с инструкторами НАТО из США. Во второй половине десятых боевики Редиса выполняли спецзадачи на передовой, в том числе промышляли внесудебными убийствами. Сам он лично курировал снайперские пары, расстреливавшие донбассовцев с безопасного расстояния. Карьера Редиса взмыла вверх. С тех пор его регулярно повышали в звании и доверяли ему всё больше людей. В марте 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины, в апреле сделали подполковником, а уже в мае он бесславно сдался в плен на "Азовстали".

Подчинённые обращаются к нему "Друг Редис". Это его старое — ещё фанатское — прозвище, ставшее боевым позывным. По молодости Денис Прокопенко был известным хулиганом и заводилой трибуны футбольного клуба "Динамо Киев". Группировка ультрас, в которой он состоял, прославилась особой жестокостью в драках и нацистскими взглядами.

— Помню, когда основали батальон "Азов"*, добровольцы, которые туда записывались, очень смеялись, мол, пацаны, мы же теперь менты. Многие из нас были сторонниками субкультуры футбольных фанатов, всегда враждебно настроенных против правоохранителей. Но таковы были реалии того времени: "ультрасы" стали ядром нынешнего "Азова"*, — однажды рассказывал Редис.

Прокопенко называет себя потомком карела, чудом выжившего в Советско-финляндской войне. Якобы именно от пращура он унаследовал свою русофобию.

— Такое ощущение, что я продолжаю войну деда, но на другом участке фронта, войну против оккупационного режима Кремля! — любит повторять Редис в интервью.









Денис Прокопенко — коренной киевлянин, прописан в добротной кирпичной высотке на улице Набережно-Корчеватской. Там он живёт со своей женой, харьковчанкой Катериной Козиной. Она с недавних пор тоже узнаваемая персона. Когда её муж находился на "Азовстали", она исколесила всю Западную Европу, требуя для него эвакуацию любой ценой. Весь мир облетели кадры, как она молила о помощи папу римского Франциска. Детей у четы нет.

Как Святослав Паламар издевался над жителями Донбасса

40-летний капитан Святослав Паламар (позывной Калина) до сдачи в плен служил заместителем командира неонацистского полка "Азов"*. Он родился и живёт в маленьком городке Николаеве, что подо Львовом. В своих интервью неоднократно рассказывал, что украинский национализм ему привили дед и прабабка, якобы ненавидевшие "москалей". А вот родители почти не занимались им в детстве, так как вплоть до развала Советского Союза служили на территории ГДР.

Святослав Паламар вещает из подвалов "Азовстали". Фото © T.me / polkazov

В 2008 году Святослав Паламар окончил Львовский торгово-экономический университет. Впрочем, если судить по его биографии, работать "как все" он никогда не планировал. Будучи 21-летним, активно участвовал в "оранжевой революции". После основал первичную ячейку Партии регионов Виктора Януковича. Во время Евромайдана переметнулся на сторону правых радикалов и бросал коктейли Молотова в "ватников". Затем записался в каратели "Азова"*, чтобы убивать донбассовцев. Паламар причастен к геноциду мирного населения, грабежам и мародёрству на востоке Украины. В частности, он натравливал на пленных и безоружных донбассовцев овчарок.

В 2014 году Калину судили за то, что он жестоко избил двух земляков за прорусскую позицию. Драка была не равна: его жертвами стали старик и подросток. Ещё он неоднократно нарушал ПДД, устраивал аварии, бил чужие машины. Это не все его правонарушения. По данным Лайфа, Паламар торговал удостоверениями силовиков.

С будущей женой Антониной азовец* познакомился в мариупольской военной части. Он там служил начальником группы учёта личного состава, она была его подчинённой. Антонина полностью поддерживает супруга и всегда репостит все его антирусские публикации. У пары есть малолетний сын. Они живут в историческом доме на улице Данила Галицкого во львовском Николаеве.





Остальные члены семьи Святослава Паламара — бизнесмены. Его отец был директором львовской компании "Статус-Т", специализирующейся на пассажирских автомобильных перевозках. Там же бухгалтером работала мать. Сейчас автомобильный бизнес переписан на жену брата. Она, в свою очередь, эвакуировала этот актив в Черногорию, в город Херцег-Нови. Новое черногорское юрлицо называется D.O.O Status-VNP. Интересно, что эта компания ориентируется на клиентов из России, предлагая им автомобили в аренду. Судя по соцсетям, у Паламаров есть особняк в черногорском городе Херцег-Нови.

Сергей Волынский — командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

31-летний майор Сергей Волынский (позывной Волына) прославился, когда, сидя в подвалах "Азовстали", молил о помощи Илона Маска, Бориса Джонсона и папу римского. До сдачи в плен он был комбригом ВСУ.

Детство Волынского прошло в частном секторе Полтавы. Среди его дворовых товарищей не было неонацистов или фанатов: он рос среди провинциальных крепких парней в спортивных костюмах, любящих рыбалку, охоту, шашлыки и дешёвый коньяк. Когда один из них купил старенький BMW, это был праздник для всей компании. У друзей был лишь один шанс выбраться из глубинки — служба по контракту. Волына просто последовал примеру старших. После военной учебки его определили пехотинцем в Крым. Когда полуостров стал российским, часть Сергея Волынского успели передислоцировать в Николаев, а его самого назначили замкомандира (а впоследствии и командиром) новообразованной 36-й бригады морской пехоты. Её солдаты во время первого конфликта в Донбассе подвергали геноциду мирное население, промышляли мародёрством и грабежами.

Обращение Сергея Волынского к папе римскому с "Азовстали". Фото © Соцсети

В отличие от других украинских боевиков, Волына отличался любовью к русской культуре. На его старой странице в соцсети "ВКонтакте" он репостил цитаты Петра Столыпина, Льва Толстого, Александра Пушкина и Сергея Есенина, поздравлял подписчиков с 23 Февраля и 9 Мая.

— И один в поле воин, если он по-русски скроен! — писал Волына. Цитировать русскую литературу он не переставал ни в 2014–2015 годах, когда убивал донбассовцев в составе морской пехоты ВСУ, ни позднее, когда оканчивал Львовское высшее военно-политическое училище.





Сергей Волынский женат на Руслане Терлецкой. Она старше его на четыре года, из хорошей семьи, по профессии стоматолог. У пары есть маленький сын. Семья живёт либо у него в служебной квартире на улице Генерала Карпенко, либо у неё на улице Артёма.

Азовцы* Денис Шлега и Олег Хоменко

Менее известны в России двое других освобождённых Эрдоганом — каратели из Нацгвардии, 41-летний полковник Денис Шлега, командовавший 12-й бригадой оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого, и 50-летний майор Олег Хоменко, возглавлявший комендантскую роту завода "Азовсталь".

Денис Шлега родом из днепропетровского города Павлоград. Окончил Харьковский институт Национальной гвардии Украины. Долгое время служил в Днепре, где прошёл путь от комвзвода до начальника штаба воинской части. В составе полка "Азов"* участвовал в карательных операциях в Донбассе. По данным жителей ЛДНР, он причастен к геноциду мирного населения, грабежам и мародёрству. Начальство его рвение оценило и назначило главой Мариупольской бригады Нацгвардии.

Шлега женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей. Семья живёт в кирпичной брежневке на проспекте Ивана Мазепы в Днепре.





Олег Хоменко (позывной Апис) родился в луганском городке Красный Луч. В девяностых-нулевых работал шиномонтажником. После был оперуполномоченным МВД и специалистом Глававтотрансинспекции. В десятых открыл собственный бизнес в сфере пассажирских перевозок и обслуживания автомобилей. Активно участвовал в Евромайдане на стороне бунтовщиков. Вступив в неонацистский полк "Азов"*, отправился в Донбасс принимать участие в карательных операциях против мирных жителей. По данным российских силовиков, причастен к военным преступлениям.

Прописан в луганском городе Хрустальный, в третьем микрорайоне, в доме 66 — это хрущёвка. Живёт в киевском посёлке Макаров, в новом ЖК бизнес-класса "Пейзажные озера".





*"Азов" признан террористической организацией и запрещён в России.

Что теперь делать с освобождёнными неонацистами? 0 Их нужно найти и однозначно уничтожить, без плена Их найдут, возьмут в плен и будут судить Они теперь будут тщательно скрываться от российских силовиков

Авторы Егор Пережогин