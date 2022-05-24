От ценителя русской культуры до убийцы: Почему Волына передумал воевать за Украину Месяц командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) упрашивал власти Украины, лидеров стран и дипломатов вытащить его из подвалов "Азовстали". Кто он и чем знаменит? 138613 138613 Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Narciso Contreras, © Facebook / Руслана Волынская

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе полностью перешёл под контроль Вооружённых сил России. Все украинские военные, находившиеся на заводе, сдались и теперь под стражей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пленных — 2439 человек, включая 78 женщин, предварительно, есть иностранцы. Их будет судить трибунал на территории республики. Напомним, в ДНР нет моратория на смертную казнь.

Один из самых известных персонажей обороны "Азовстали" — командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына Волынский. Он среди последних покинул катакомбы завода и уже успел дать короткое интервью СМИ.

Сергей Волынский сдался в плен. Видео © Youtube/Zhe best !!!

Сергей Волынский просидел со своим подразделением в подвале "Азовстали" с 13 апреля по 20 мая. Всё это время он взывал в соцсетях к лидерам Запада и молил их о помощи. Он говорил, что ситуация критическая, военным путём ничего не решить и, вообще, мир — лучше войны. Ему никто не ответил: ни Илон Маск, ни папа римский, ни Борис Джонсон, ни Джо Байден, ни Реджеп Эрдоган, ни даже президент Украины Владимир Зеленский. Зато Волына стал знаменитым.

Обращение Сергея Волынского к папе римскому. Фото © Соцсети

Сергею Волынскому 30 лет. Его детство прошло в частном секторе Полтавы. Среди его дворовых товарищей нет неонацистов. Это провинциальные крепкие парни в спортивных костюмах, любящие рыбалку, охоту, шашлыки и дешёвый коньяк. Когда один из них купил старенький автомобиль BMW, это был праздник для всей большой компании. У друзей был лишь один шанс выбраться из глубинки — служба по контракту. Волына просто последовал примеру старших. После военной учебки его определили пехотинцем в Крым. Тогда же Волынский сделал себе вторую страницу в соцсети "ВКонтакте", где пытался выглядеть успешным: позировал с пистолетом в руке, примерял строгий галстук, управлял катером и квадроциклом.

Детство Волыны (справа). Фото © VK/Ванёчек Говоров

Когда полуостров стал российским, часть Сергея Волынского успели передислоцировать в Николаев, а его самого повысили до старлея и назначили заместителем командира новообразованной 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Её солдаты прославились во время первого конфликта в Донбассе военными преступлениями: они подвергли геноциду мирное население, промышляли мародёрством и грабежами.

В отличие от других украинских нацистов и отморозков, Волынский отличался любовью к русской культуре. На старой странице в соцсети "ВКонтакте" он репостил цитаты Петра Столыпина, Льва Толстого, Александра Пушкина и Сергея Есенина, поздравлял подписчиков с 23 Февраля и 9 Мая.

— И один в поле воин, если он по-русски скроен! — писал Волына. Цитировать русскую литературу он не переставал ни в 2014–2015 годах, когда убивал донбассцев в составе морской пехоты ВСУ, ни позднее, когда оканчивал Львовское высшее военно-политическое училище. Волынского сначала повысили до капитана, затем до майора.







Русских классиков Волына перестал упоминать лишь после того, как влюбился в Руслану Терлецкую. Его ленту теперь заполняли посты о джентльменском отношении к женщинам. Девушка ответила взаимностью. Она старше его на четыре года, из хорошей семьи, по профессии стоматолог. Волына дружит и общается в соцсетях со всеми родственниками Русланы, но нигде не упоминает своих родителей.

Руслана прописана в Николаеве, неподалёку от воинской части, к которой прикреплён Волына. Судя по всему, они живут либо у него в служебной квартире на улице Генерала Карпенко, 26, либо у неё на улице Артёма, 34. Супруги позволяли себе отдыхать за границей и ужинать в хороших ресторанах, у них есть сын. Ни политикой, ни бизнесом не занимались.

Сергей Волынский с семьёй. Фото © Facebook/Руслана Волынская

На службе Волына не очень ладил с дисциплиной. Его дважды штрафовали: он нарушал правила обращения с оружием и был пьяным на посту.

Весной 2022 года Сергея Волынского назначили исполняющим обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты и перебросили в Мариуполь. В апреле он и его бойцы соединились с полком "Азов" и засели в подземелье металлургического комбината "Азовсталь". Всё это время украинские военные держали в заложниках мирных граждан, прикрываясь ими.

Теперь Волыну и его бойцов ждёт следствие и трибунал. Уже известно, что отряд причастен к убийствам жителей Донбасса.

Почему Волына из любителя русской литературы превратился в убийцу? 0 Любовь к русским была показной, он их ненавидел Волына просто исполнял приказы, ведь он военный Потому что хотел славы, новое звание и награды

Авторы Егор Пережогин