Ультрас, нацист и убийца: Как лингвист Денис Редис Прокопенко стал главарём "Азова" После сдачи нацистов и военных с "Азовстали" командира печально известного "Азова" Дениса Прокопенко увезли на броневике, чтобы местные жители не устроили расправу. Чем он знаменит? 245126 245126 Коллаж © LIFE. Фото © youtu.be / pressing, © ТАСС / Гармаев Александр

— Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, — ещё пару недель назад командир националистического полка "Азов" Денис Прокопенко храбрился.

Его бойцы прятались в подвалах мариупольского завода "Азовсталь", прикрываясь сотнями мирных граждан. Однако 20 мая Прокопенко вместе со своими боевиками сдался в плен. Перед этим нацист записал видеообращение и заявил, что вынужденно покидает "Азовсталь", потому что якобы получил приказ сберечь жизни бойцов и прекратить оборону. Российская армия вывезла его с территории предприятия в специальном автомобиле, чтобы местные жители не устроили самосуд. У них есть на то причины — его считают виновным в многочисленных зверствах в Донбассе.

Денис Прокопенко в подземельях "Азовстали". Фото © youtu.be/pressing

Сейчас Денис Прокопенко находится под стражей в военном госпитале в ДНР. Он уже смог поговорить с женой по телефону.

— Он сказал, что с ним всё в порядке. Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию, — заявила супруга командира "Азова".

Прокопенко и его бойцы станут первыми, кого будут судить за преступления против жителей Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал уже готовится, пройдёт в несколько этапов, первый — состоится в Мариуполе.

Хардкор и русофоб

30-летний подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис) на момент сдачи в плен командовал националистическим полком "Азов" уже пятый год — дольше всех своих предшественников. Он плоть от плоти этого экстремистского подразделения.

— Самый безоговорочный авторитет во всей большой азовской боевой семье. За то, каков "Азов" сегодня, весь личный состав обязан именно Редису, — восторгались им украинские журналисты.

Подчинённые обращались к нему "Друг Редис". Это его старое — ещё фанатское — прозвище, ставшее боевым позывным. По молодости Денис Прокопенко был известным хулиганом и заводилой трибуны футбольного клуба "Динамо Киев". Группировка ультрас, в которой он состоял, прославилась особой жестокостью в драках и неонацистскими взглядами.

Эмблема банды футбольных хулиганов, где состоял Денис Прокопенко. Фото © Telegram / "wbc ультрас Динамо"

— Помню, когда основали батальон "Азов", добровольцы, которые туда записывались, очень смеялись, мол, пацаны, мы же теперь менты. Многие из нас были сторонниками субкультуры футбольных фанатов, всегда враждебно настроенных против правоохранителей. Но таковы были реалии того времени: "ультрасы" стали ядром нынешнего "Азова", — вспоминал Денис Прокопенко.

По сути, это всё, что известно о жизни подполковника до Евромайдана.

Украинская википедия ошибочно утверждает, что Денис Прокопенко родился 20 июня 1991 года. На самом деле у него день рождения 27 июня того же года. Говорят, что он выпускник Киевского национального лингвистического университета по специальности "английский язык", а ещё что он якобы потомок карела, чудом выжившего в Советско-финляндской войне. Это слова его однополчанки-нацистки Наталии Коцкович, которая переехала в Нью-Йорк и работает там журналисткой.

Как бы то ни было, к России Денис Прокопенко всегда относился с нескрываемой ненавистью.

— Такое ощущение, что я продолжаю войну деда, но на другом участке фронта, войну против оккупационного режима Кремля! — любил повторять Редис в интервью.

Подполковник Денис Прокопенко. Фото © Telegram / wbc_kyiv

Денис Прокопенко записался в "Азов" летом 2014 года и с тех пор беспрерывно воюет. Сначала он участвовал в геноциде мирного населения в Донбассе, потом были занятия с инструкторами НАТО из США. Во второй половине десятых боевики Редиса выполняли спецзадачи на передовой, в том числе промышляли внесудебными убийствами. Сам он лично курировал снайперские пары, расстреливавшие донбассцев с безопасного расстояния.

Карьера Редиса взмыла вверх. Бывшего футбольного хулигана регулярно повышали в звании и доверяли ему всё больше людей. В марте 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины, в апреле сделали подполковником, а уже в мае он бесславно сдался в плен.

Семья и активы

Денис Прокопенко — коренной киевлянин. Раньше он жил с матерью Диной Петровной на улице Героев Севастополя, 22, квартира 8. Потом переехал к жене Катерине на Челябинскую, 11, квартира 242. Сейчас прописан на Набережно-Корчеватской, 96, квартира 49. ЖЭК недавно подавал на него в суд из-за неоплаты коммунальных услуг.







К номеру телефона Дениса Прокопенко +380638574801 прикреплена почта denys.prokopenko@oa.edu.ua. Судя по домену, азовец недавно поступил в престижную Острожскую академию. Официально для него это уже будет второе высшее образование. По факту его первый диплом, скорее всего, фальшивый. Это подтверждает и утечка данных в украинском "Приватбанке". Согласно ей, Редис недавно пытался взять кредит, указав при этом, что у него имеется лишь среднее техническое образование.

Супруге главного азовца 27 лет, её зовут Катерина, в девичестве Козина. Номер её телефона — 380633101901. Она родилась в Харькове, училась в местном институте экологических проблем. Потом переехала в Киев. С молодости девушка любила дэт-метал, интересовалась славянскими богами и скандинавскими рунами. Денис Прокопенко познакомился с ней в 2015 году. Вскоре поженились. Детей у них нет.

Денис Прокопенко с женой Катериной. Фото © gordonua.com

Жена командира "Азова" в последнее время стала узнаваемой персоной. До сдачи мужа в плен она разъезжала по странам, требуя для него эвакуацию любой ценой. Весь мир облетели кадры, как она молила о помощи папу римского Франциска. Сейчас Катерина действует по-другому. Она начала позиционировать себя художником-иллюстратором и на днях опубликовала в своих соцсетях рисунок, на котором изобразила завод "Азовсталь" в виде монстра. О её "художествах" сообщили многие украинские и западные СМИ.

Денис Прокопенко в подземельях "Азовстали". Фото © youtu.be / pressing Какое наказание заслуживает Прокопенко? 0 Его нужно приговорить к смертной казни Ему нужно дать пожизненный срок, чтобы он всегда помнил, что натворил Обменять на российских военных и бойцов армии ЛНР и ДНР Отдать его жителям Донбасса, пусть они решат его судьбу

Авторы Егор Пережогин