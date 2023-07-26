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26 июля, 15:53

Суд в Киеве заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии

На Украине заочно осуждены 18 депутатов Госдумы, готовятся дела ещё против 73

Суд в Киеве заочно осудил 18 депутатов Госдумы РФ за "посягательство на территориальную целостность" Украины, назначив каждому наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Об этом сообщает СБУ страны.

"По материалам СБУ, к тюремному заключению приговорены ещё 18 депутатов Госдумы РФ, 73 — на очереди", написало ведомство в телеграм-канале.

В частности, им вменяется одобрение признания ДНР и ЛНР в феврале 2022 года и ратификация Договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. В СБУ подчеркнули, что поскольку осуждённые находятся на российской территории, то тюремный срок начнёт отсчитываться после их фактического задержания. В тексте уточняется, что дела против ещё 73 депутатов Госдумы также отправлены на рассмотрение в суд.

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Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Верховной рады по статье о государственной измене. По версии украинских спецслужб, народный избранник, находясь на подконтрольной России части Запорожской области, "добровольно пошёл на сотрудничество" с представителями РФ. СБУ имя не называет, но СМИ пишут, что это Александр Пономарёв.

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Татьяна Миссуми
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