Суд в Киеве заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
На Украине заочно осуждены 18 депутатов Госдумы, готовятся дела ещё против 73
Суд в Киеве заочно осудил 18 депутатов Госдумы РФ за "посягательство на территориальную целостность" Украины, назначив каждому наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Об этом сообщает СБУ страны.
"По материалам СБУ, к тюремному заключению приговорены ещё 18 депутатов Госдумы РФ, 73 — на очереди", — написало ведомство в телеграм-канале.
В частности, им вменяется одобрение признания ДНР и ЛНР в феврале 2022 года и ратификация Договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. В СБУ подчеркнули, что поскольку осуждённые находятся на российской территории, то тюремный срок начнёт отсчитываться после их фактического задержания. В тексте уточняется, что дела против ещё 73 депутатов Госдумы также отправлены на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Верховной рады по статье о государственной измене. По версии украинских спецслужб, народный избранник, находясь на подконтрольной России части Запорожской области, "добровольно пошёл на сотрудничество" с представителями РФ. СБУ имя не называет, но СМИ пишут, что это Александр Пономарёв.
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