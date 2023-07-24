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24 июля, 10:37

На Украине СБУ завела уголовное дело о госизмене на депутата Рады

<p>На Украине депутата Верховной рады заподозрили в госизмене. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/SBUkr/9019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

На Украине депутата Верховной рады заподозрили в госизмене. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

На Украине завели уголовное дело в отношении депутата Верховной рады по статье о государственной измене. Об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины", — сказано в публикации.

По версии украинских спецслужб, народный избранник, находясь на подконтрольной России части Запорожской области, "добровольно пошёл на сотрудничество" с представителями РФ.

Уточняется, что речь идёт о депутате от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Одесское издание "Думская", пишет, что это Александр Пономарёв, хотя в СБУ не назвали имя фигуранта.

Там указали, что депутат перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству. Кроме того, в СБУ считают, что он якобы открыл счета в филиалах банков РФ и наладил производство для российских войск.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что СБУ подозревает в госизмене украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Ему вменяют сотрудничество с ФСБ.

Илья Суриков
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