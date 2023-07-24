На Украине СБУ завела уголовное дело о госизмене на депутата Рады

На Украине завели уголовное дело в отношении депутата Верховной рады по статье о государственной измене. Об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины", — сказано в публикации.

По версии украинских спецслужб, народный избранник, находясь на подконтрольной России части Запорожской области, "добровольно пошёл на сотрудничество" с представителями РФ.

Уточняется, что речь идёт о депутате от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Одесское издание "Думская", пишет, что это Александр Пономарёв, хотя в СБУ не назвали имя фигуранта.

Там указали, что депутат перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству. Кроме того, в СБУ считают, что он якобы открыл счета в филиалах банков РФ и наладил производство для российских войск.