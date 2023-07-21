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21 июля, 11:52

Гендиректору Grouр-IB требуют назначить 18 лет колонии за госизмену

Прокуратура запросила 18 лет колонии для основателя Grouр-IB Ильи Сачкова

<p>Илья Сачков. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ) / Илья Сачков</p>

Илья Сачков. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ) / Илья Сачков

Прокуратура запросила 18 лет лишения свободы для основателя и гендиректора крупной IT-компании Grouр-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщил адвокат фигуранта Сергей Афанасьев.

"Государственное обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", — объявил юрист журналистам и добавил, что оглашение приговора назначено на 26 июля.

Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

Напомним, что в конце сентября 2021 года основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене за передачу данных иностранным разведслужбам. Вину он не признаёт и утверждает, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый за госизмену на 22 года заключения. Материалы дела засекречены.

Андрей Бражников
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