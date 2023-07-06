"По заказу ФСБ": СБУ заподозрила Шария в съёмке постановочных видео допросов пленных

СБУ подозревает в госизмене украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Как сообщает пресс-служба ведомства, ему вменяют сотрудничество с ФСБ, для которой он якобы "изготавливал постановочные видео допросов украинских пленных".

"Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съёмок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для России моменты. Смонтированные сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене", — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В Киеве даже якобы рассекретили контакт Шария из ФСБ — это некий "кадровый сотрудник 5-й службы М.Ю. Косенко". В деле есть и предполагаемый "связной" — это бывший офицер Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который сейчас проживает в Севастополе, а в начале этого года уже получил от СБУ заочное подозрение в государственной измене.