Как танкист-разведчик Анатолий Шарий теперь зарабатывает на роликах о контрнаступлении ВСУ Оглавление Кто такой блогер Шарий Почему блогер стал русофобом Танкист и разведчик Каким творчеством прославился Шарий Семья и активы блогера У лидера украинской блогосферы Анатолия Шария четыре миллиона подписчиков в Yotube и Telegram. Раньше он казался пророссийским, а теперь поддерживает контрнаступление ВСУ и оскорбляет русских. Почему он переобулся и как живëт? 78804 78804 Как богатеет Анатолий Шарий на роликах о войне. Коллаж © LIFE. Фото © Youtube / Анатолий Шарий, © Shutterstock

Кто такой блогер Шарий

Долгие годы Анатолий Шарий считался в нашей стране едва ли не самым пророссийски настроенным украинским журналистом-политиком, ярым противником националистического киевского режима. Казалось, он искренне возмущался убийствами донбассцев и запрету русского языка в Незалежной, активно ратовал за Минские соглашения. Выглядело правдоподобным, что из-за посыпавшихся на него уголовных дел ему пришлось в 2012 году покинуть родину.

Анатолий Шарий — политический беженец и суперуспешный блогер, живущий в Испании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij

Сейчас Анатолий Шарий — политический беженец и суперуспешный блогер, живущий в Испании у Средиземного моря с красавицей-женой. Каждые два дня он берёт рубеж миллион просмотров на "Ютюбе" — это можно монетизировать в сумму до четырёх тысяч долларов. У Шария есть закрытый телеграм-канал, который приносит ему до 50 тысяч евро ежемесячно. До СВО такого успеха не было. Все тексты, ролики и стримы — на грамотном русском языке. Аудитория наполовину из России. Многие наши соотечественники годами смотрели Шария, чтобы понять, как там на самом деле на Украине, и верили ему. Это видно по комментариям к старым выпускам.

После начала СВО Анатолий Шарий изо всех сил пытался сохранять объективнось, но чем дальше, тем больше переобувался и в конце концов потерял даже намёк на объективность.

Почему блогер стал русофобом

Раньше Шарий интересовался делами родной Украины — это была его принципиальная позиция. Прошлым летом он, например, выпускал ролики с названием "Конец наркета всё ближе", где высмеивал Владимира Зеленского. Но в этом году Шарий переориентировался на внутреннюю кухню России: его новый контент иногда неотличим от творений Навального и ФБК*. К середине июня Шарий докатился до типовых мантр украинской пропаганды, сводящихся к тому, что надо обязательно идти на минные поля под Запорожьем, иначе Украина погибнет, оккупанты всё захватят и запретят мову; нужны танковые удары в Курской и Белгородской областях и масштабные акции в Москве и Петербурге.

А ещё Шарий начал откровенно делить русских на хороших и плохих.

— Держитесь, адекватные русские! Эти дегенераты в соцсетях, на диванах — это такое же быдло, так же опущены, но считают себя кем-то. Они не страшные. Оскорбляют, угрожают, могут донос написать. Но внутри — трухлявые. Им нужен пастух. Сейчас один — лижут зад ему, завтра придёт другой — будут ему зад лизать. Пока что создаётся впечатление, этого стада больше, — из обращения Шария к русским в отечественной соцсети "ВКонтакте".

Анатолий Шарий, собака и Бахмут. Фото © T.me / Во///дь

Анатолий Шарий так разошёлся, что заявил о готовности переспать со своим шпицем, если русские возьмут Бахмут. Русские Бахмут взяли. С тех пор у политика появилось обидное прозвище.

Танкист и разведчик

Биография Анатолия Анатольевича Шария известна только с его слов. Якобы по матери он потомок романовских дворян, по отцу — советской номенклатуры. Учился в секретном институте разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. То есть по профессии, получается, он разведчик-танкист. Любопытно, что отец — его полный тёзка, тоже Анатолий Анатольевич Шарий.

Паспорт Анатолий Шарий получил только в 25 лет, чтобы не служить в армии. Поговаривают даже, что он выкрал личное дело из военкомата. Шарий хвастался, что в несовершеннолетнем возрасте совершал незаконные сделки, а по молодости был заядлым картёжником, проигрывавшим огромные суммы. Со дна его вытянула первая супруга, с которой он давно развёлся.

Анатолий Шарий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij

Каким творчеством прославился Шарий

В 2007 году имя Анатолия Шария прогремело на всё Содружество Независимых Государств. Его текст "Почему спит ребёнок" (об использовании профессиональными попрошайками украденных детей) стал долгоиграющим хитом в русскоязычном сегменте Интернета. Так Шарий оказался руководителем отдела расследований в киевском издании "Обозреватель".

Следом Шарий опубликовал статью "Публичный детский дом" об огромном фешенебельном одесском детдоме "Жемчужинка", где якобы оказывались услуги для богатых и влиятельных педофилов. В итоге Шария осудили за клевету. Потом была серия статей о коррупции в украинском МВД и о сговоре местных силовиков с организаторами подпольных азартных игр.

В 2011 году с Анатолием Шарием произошло два инцидента, из-за которых ему пришлось бежать с Украины. Сначала он дважды выстрелил из травмата в человека у "Макдоналдса" — якобы дал отпор провокатору в рамках самообороны. Вскоре неизвестные обстреляли его машину — самого Шария в салоне не было. Оба дела силовики обернули против политика, в первом случае квалифицировав "хулиганство", во втором — "инсценировку покушения".

Шарий помыкался по Голландии, Литве и осел в Испании, в предместье Таррагоны.

Семья и активы блогера

В 2013 году Анатолий Шарий женился на украинской журналистке Ольге Бондаренко. Русским она могла запомниться по фразе, что Россия оккупировала Украину ещё в XVII веке.

Анатолий и Ольга Шарий растят двухлетнего ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyasharij

Существует версия, что Анатолий Шарий переобулся вынужденно — после того как украинские националисты провели митинг возле его особняка в Испании и пригрозили кинуть коктейль Молотова в его ребёнка. Другая версия: Шарий — опытный сотрудник СБУ (однажды он проговорился, что по образованию — чекист) и умеет разыграть любой спектакль.

В 2016 году Анатолий Шарий приобрёл 120-метровые апартаменты в многоквартирном доме бизнес-класса в Таррагоне прямо у аквапарка и пляжа. Цена — до полумиллиона евро.

В 2019 году — виллу площадью 230 квадратов в каталонском городке Рода-де-Бара на второй линии Средиземного моря. Цена — от миллиона евро.





На родине у Шария осталось мало что ценного: отцовский деревянный дом в селе Синява Киевской области, скромные квартиры в Киеве, собственная — в панельке "Караваевых дач" и супруги — в хрущёвке у метро "Оболонь".

Почему некогда пророссийский блогер сменил позицию? 0 На самом деле он никогда не любил Россию Боится, что украинские спецслужбы убьют его в Испании Я не знаю, кто такой Шарий, и мне всё равно

Авторы Егор Пережогин