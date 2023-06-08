Сколько миллионов приносит офису Зеленского особняк на Арбате Доходный дом Осипа Бургардта-Гвоздецкого на Арбате в Москве до сих пор контролирует Офис президента Украины. Там все помещения сдаются в аренду. Возможно, эти деньги идут на нужды ВСУ. О каких доходах может идти речь? 119589 119589 Историческое здание на Арбате принадлежит Национальному культурному центру Украины, который подконтролен офису Владимира Зеленского. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Louise Delmotte, © Shutterstock

Как Офис президента Украины зарабатывает в Москве

Как выяснил Лайф, историческое здание на Арбате, 9, строение 1, принадлежит Национальному культурному центру Украины. Эта организация напрямую подконтрольна офису Владимира Зеленского. Её сайт даже не имеет русскоязычной версии. До СВО здесь собирались этнические и духовные украинцы Москвы, для них функционировали библиотека, воскресная школа и курсы мовы, проводились тематические творческие вечера. Среди достижений украинского центра выпуск большим тиражом двух пропагандистских книг: "Украина на Арбате" и "Флаг Украины на Арбате".

Украинский центр работает с 1993-го. Недвижимость на Арбате ему подарили столичные власти. Под контролем украинцев оказался Доходный дом Осипа Бургардта-Гвоздецкого. Это не просто шедевр эклектики, а градоформирующий объект, числящийся в реестре недвижимого культурного наследия. До революции в здании работала булочная-пекарня Филиппова, в эпоху НЭПа распахнуло свои двери кафе "Арбатский подвал", где бывали Маяковский, Есенин, Блок и Пастернак. Сейчас это пять этажей со стороны Арбата и шесть со стороны переулков. Внутри головокружительно высокие потолки, отделанные мрамором стены, барочные люстры, два концертных зала с отменной акустикой, помещения под офисы и рестораны.





Национальный культурный центр Украины прекратил публичную деятельность, а вот помещения сдаёт в аренду.

Речь идёт о почти 4500 квадратах в городском особняке на легендарной улице с колоссальным трафиком прохожих. Сдавать их, судя по специализированным порталам, можно за примерно 175 миллионов рублей в год. Это золотая жила. Логично предположить, что вырученные деньги могут пойти на спонсирование ВСУ. Сейчас, согласно бизнес-карте, площади в здании снимает с десяток действующих арендаторов, включая болгарский ресторан, две кофейни, гостиницу, ломбард и несколько магазинов. При этом, если верить базе СПАРК, Национальный культурный центр Украины убыточен, минус миллион рублей по итогам прошлого года. Этой ситуацией должны заинтересоваться российские налоговики.

Кто присматривает за активами Украины в Москве

Олег Овсиенко. Фото © dus.gov.ua

Директором Национального культурного центра Украины в Москве является гражданин Украины, 56-летний Олег Овсиенко. Этот человек имеет мало общего с культурным воспитанием. По образованию он тренер по пятиборью с дипломом Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Долгое время работал по специальности. Перестройка застала его на службе по контракту: Овсиенко был комендантом одной из киевских воинских частей. В девяностые он занялся бизнесом. С нулевых годов возглавляет киевские предприятия, учреждённые Офисом президента Украины: сеть аптек "Укркен" и розничные магазины "Укрпромресурс". Также он засветился как управляющий залом официальных делегаций в здании на Банковой. Интересно, что Овсиенко сам попросился на должность директора Национального культурного центра Украины. Его прошение в комиссию президентского офиса имеется в свободном доступе в Сети.

Прошение Олега Овсиенко на должность главы культурного центра Украины в Москве. Фото © dus.gov.ua

Отметим, что юристы Национального культурного центра Украины бдительно следят за тем, чтобы арендаторы вовремя платили, и, если так не происходит, подают в суд. Так, уже после начала СВО в марте 2022 года центр взыскал 3,5 миллиона рублей долга с одной из кофеен. Эта сумма набежала за полтора месяца.

Имеют ли право украинские власти сдавать в аренду особняк в Москве? 0 А почему бы и нет, если это здание теперь принадлежит Украине Не имеют права, потому что деньги могут идти на поддержку ВСУ В таких обстоятельствах особняк нужно вернуть Москве Пусть с этим разберутся налоговики и спецслужбы

Авторы Егор Пережогин