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26 июля, 09:04

Генпрокуратура Украины возбудила дело против экс-депутата Рады Рабиновича

<p>Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Tarasov</p>

Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Tarasov

Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене против экс-депутата от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва от запрещённой в настоящее время политической партии ОПЗЖ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", указано в тексте.

По данным украинского следствия, бывший чиновник "распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", тем самым помогая российской стороне. Сейчас Рабинович, по утверждению Госбюро расследований Украины, находится за рубежом.

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Ранее на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Верховной рады по статье о государственной измене. Речь идёт о депутате от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Одесское издание "Думская" пишет, что это Александр Пономарёв, хотя в СБУ не назвали имя фигуранта.

Татьяна Миссуми
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