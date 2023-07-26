Генпрокуратура Украины возбудила дело против экс-депутата Рады Рабиновича

Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене против экс-депутата от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва от запрещённой в настоящее время политической партии ОПЗЖ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", — указано в тексте.

По данным украинского следствия, бывший чиновник "распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", тем самым помогая российской стороне. Сейчас Рабинович, по утверждению Госбюро расследований Украины, находится за рубежом.