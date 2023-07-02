Украинского чиновника задержали за продажу гумпомощи
Глава поселкового совета в Харьковской области задержан по факту сбыта гумпомощи
Сотрудники полиции Харьковской области задержали председателя Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова по подозрению в торговле гумпомощью. Об этом сообщил украинский портал "Страна.ua".
"В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.
По информации источника, Гололобов сбывал продукты из гуманитарной помощи через сеть магазинов. Кроме того, в схеме были задействованы "депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации" и несколько владельцев торговых точек.
Согласно данным издания, в феврале правоохранители уже сообщали фигуранту о подозрении в хищении 600 тысяч гривен из бюджетных средств. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее Лайф уже писал, что на Украине давно поставили на поток торговлю гумпомощью. На местных рынках продаются не только продукты, но и обмундирование, а на некоторых вещах так и остались бирки "не для продажи".
ТАСС / AP / David Goldman