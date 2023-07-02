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2 июля, 17:37

Украинского чиновника задержали за продажу гумпомощи

Глава поселкового совета в Харьковской области задержан по факту сбыта гумпомощи

Сотрудники полиции Харьковской области задержали председателя Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова по подозрению в торговле гумпомощью. Об этом сообщил украинский портал "Страна.ua".

"В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.

По информации источника, Гололобов сбывал продукты из гуманитарной помощи через сеть магазинов. Кроме того, в схеме были задействованы "депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации" и несколько владельцев торговых точек.

Согласно данным издания, в феврале правоохранители уже сообщали фигуранту о подозрении в хищении 600 тысяч гривен из бюджетных средств. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Ранее Лайф уже писал, что на Украине давно поставили на поток торговлю гумпомощью. На местных рынках продаются не только продукты, но и обмундирование, а на некоторых вещах так и остались бирки "не для продажи".

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ТАСС / AP / David Goldman

Ирина Фальке
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