Украинского чиновника задержали за продажу гумпомощи

Сотрудники полиции Харьковской области задержали председателя Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова по подозрению в торговле гумпомощью. Об этом сообщил украинский портал "Страна.ua".

"В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.

По информации источника, Гололобов сбывал продукты из гуманитарной помощи через сеть магазинов. Кроме того, в схеме были задействованы "депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации" и несколько владельцев торговых точек.

Согласно данным издания, в феврале правоохранители уже сообщали фигуранту о подозрении в хищении 600 тысяч гривен из бюджетных средств. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".