"Поставлено на поток": Раскрыты схемы продажи западной гуманитарки на Украине

На Украине продажа западной гуманитарной помощи, которая предназначена для украинских военнослужащих, уже давно поставлена на поток. Об этом заявил глава местного экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в Интернете — обнаружите массу интересного. Продаются товары из гуманитарки, в частности обмундирование. На некоторых вещах даже есть бирки "не для продажи", — приводит "Страна.ua" его слова.

По данным издания, речь может идти о налаженной схеме сбыта, когда гуманитарную помощь на Украину завозят без налогов и пошлин, но она не доходит до воинских частей, а прямиком отправляется на рынки. Другая "рабочая схема" предполагает участие самих пограничников, которые, как утверждают волонтёры, "берут десятину", а затем продают предназначенные для бойцов ВСУ товары через онлайн-площадки.