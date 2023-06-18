"Поставлено на поток": Раскрыты схемы продажи западной гуманитарки на Украине
"Страна.ua": На Украине уже давно поставили на поток продажу гумпомощи для ВСУ
На Украине продажа западной гуманитарной помощи, которая предназначена для украинских военнослужащих, уже давно поставлена на поток. Об этом заявил глава местного экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в Интернете — обнаружите массу интересного. Продаются товары из гуманитарки, в частности обмундирование. На некоторых вещах даже есть бирки "не для продажи", — приводит "Страна.ua" его слова.
По данным издания, речь может идти о налаженной схеме сбыта, когда гуманитарную помощь на Украину завозят без налогов и пошлин, но она не доходит до воинских частей, а прямиком отправляется на рынки. Другая "рабочая схема" предполагает участие самих пограничников, которые, как утверждают волонтёры, "берут десятину", а затем продают предназначенные для бойцов ВСУ товары через онлайн-площадки.
Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западная финансовая поддержка Киева "явно оприходуется не только по назначению". Он отметил, что в некоторых европейских странах есть люди, интересующиеся судьбой предоставляемой Украине финпомощи.
ТАСС / Андрей Рубцов