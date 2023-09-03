С туберкулёзом и ВИЧ: На Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе
Минобороны Украины приказом одобрило мобилизацию ограниченно пригодных к службе
Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным.
Так, в их числе клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), хронические заболевания крови и болезни эндокринной системы. Кроме того, в приказе упоминаются лёгкие болезненные проявления расстройства психики, невротические и пароксизмальные расстройства, а также медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы.
Таким образом, теперь ограниченно пригодных будут мобилизовывать для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Кроме того, упростили требования, касающиеся здоровья десантников и морпехов.
Ранее глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что на Украине надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин. Он допустил, что боевые действия могут превратиться в "вялотекущую войну на десятилетия". Тем временем в стране до 15 ноября действует военное положение. Повестки вручают в том числе на улицах, а уклонистов могут жестоко избить. Чтобы набрать призывников, украинские военкомы даже вламываются в частные дома.
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