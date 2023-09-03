С туберкулёзом и ВИЧ: На Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе

Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным.

Так, в их числе клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), хронические заболевания крови и болезни эндокринной системы. Кроме того, в приказе упоминаются лёгкие болезненные проявления расстройства психики, невротические и пароксизмальные расстройства, а также медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы.