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Опубликовано 1 августа 2023, 15:50
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В Одессе военкомов засняли на видео во время жестокого избиения уклониста

В Одессе военкомы скрутили и избили призывника за отказ явиться по повестке

В Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Видео распространилось в украинских телеграм-каналах.

В Одессе военкомы избили призывника. Видео © "Одесса Инфо"

На кадрах трое мужчин в форме окружили, предположительно, призывника. Затем один из них начал заламывать руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот. Детали инцидента не уточняются.

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t.me / "Одесса Инфо"

Татьяна Миссуми
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