В Одессе военкомов засняли на видео во время жестокого избиения уклониста

В Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Видео распространилось в украинских телеграм-каналах.

В Одессе военкомы избили призывника. Видео © "Одесса Инфо"

На кадрах трое мужчин в форме окружили, предположительно, призывника. Затем один из них начал заламывать руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот. Детали инцидента не уточняются.