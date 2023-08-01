В Одессе военкомов засняли на видео во время жестокого избиения уклониста
В Одессе военкомы скрутили и избили призывника за отказ явиться по повестке
В Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Видео распространилось в украинских телеграм-каналах.
В Одессе военкомы избили призывника. Видео © "Одесса Инфо"
На кадрах трое мужчин в форме окружили, предположительно, призывника. Затем один из них начал заламывать руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот. Детали инцидента не уточняются.
Ранее в украинском Ужгороде пьяный военком напал на жену офицера ВСУ. Всё началось со словесного конфликта в магазине у автобусной остановки, куда она зашла со своим супругом.
t.me / "Одесса Инфо"