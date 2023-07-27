Главный военком Ровенщины создал крупный наркокартель и прогорел после избиения стукача дубинкой

На Украине задержали главу областного территориального центра комплектования (военного комиссариата) Ровенской области Сергея Луцюка, который в своём кабинете избивал украинского военного дубинкой. Госбюро расследований (ГБР) Незалежной пояснило, что жертвой стал "стукач", сдавший бизнес босса на психотропах.

Ровенский военком избил подчинённого дубинкой. Видео © "Телеграм" / "Украинская правда"

В украинских СМИ опубликовали видео, которое стало тому причиной. На кадрах военком лупит дубинкой подчинённого. Солдат говорит, что его "взяли на наркоте" и заставили "сдать начальство". Он также обещает больше не повторять подобного.