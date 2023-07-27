Главный военком Ровенщины создал крупный наркокартель и прогорел после избиения стукача дубинкой
На Украине задержали ровенского военкома Луцюка после избиения подчинённого
Задержание Ровенского военкома Сергея Луцюка. Обложка © ГБР Украины
На Украине задержали главу областного территориального центра комплектования (военного комиссариата) Ровенской области Сергея Луцюка, который в своём кабинете избивал украинского военного дубинкой. Госбюро расследований (ГБР) Незалежной пояснило, что жертвой стал "стукач", сдавший бизнес босса на психотропах.
Ровенский военком избил подчинённого дубинкой. Видео © "Телеграм" / "Украинская правда"
В украинских СМИ опубликовали видео, которое стало тому причиной. На кадрах военком лупит дубинкой подчинённого. Солдат говорит, что его "взяли на наркоте" и заставили "сдать начальство". Он также обещает больше не повторять подобного.
"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину. <...> [Военкому] объявлено о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах", — заявили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Ранее в Киеве поймали подозреваемого в коррупции украинского экс-военкома Одесской области Евгения Борисова. Ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения военной службы.