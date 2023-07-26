ФСБ выявила в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины
Сотрудники ФСБ в Подмосковье пресекли работу нарколаборатории, которая управлялась с территории Украины и производила крупные партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в (ЦОС) ФСБ РФ.
Сотрудники ФСБ РФ выявили в Подмосковье нарколабораторию, управляемую с Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, злоумышленники через Интернет организовали бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах онлайн-магазина, администрируемого украинцами. В ходе операции удалось установить, что активные участники ОПГ — уроженцы Незалежной.
Было изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой около 57 килограммов, четыре тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещёнки. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного заключения. Участники преступной группировки заключены под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани задержали мужчину с партией мармеладных мишек, содержащих наркотики. Обнаружили наркодилера правоохранители, когда остановили его непримечательный арендованный авто. Полицейские решили осмотреть машину и не прогадали, а когда с обыском прибыли к нему домой и вовсе обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли.
ЦОС ФСБ РФ