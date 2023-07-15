В Уфе поймали наркобарона, который делал тайники по всей Башкирии

В Уфе поймали крупного наркоторговца, который делал тайники по всей Башкирии. Всего у него изъяли почти 12 килограммов разных запрещённых веществ, часть из которых он возил с собой в машине. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 11 июля полицейские остановили "хёндай", за рулём которого сидел 36-летний безработный. Прямо в машине у него нашли 150 граммов амфетамина. Мужчину тут же задержали, а уже через несколько часов обыски прошли у него дома, где правоохранители обнаружили ещё больше запрещённых веществ: 5,5 килограмма MDMA, 2,7 килограмма гашиша и почти пять граммов конопли.

Позднее в тайниках уфимца возле села Каран-Елга нашли почти 200 граммов мефедрона, около 50 граммов кокаина и примерно пять граммов кетамина. Ещё позже наркоторговец показал тайники возле села Таптыкова, где оперативники обнаружили почти три килограмма гашиша. Против мужчины возбуждено дело за незаконный сбыт наркотиков, ему грозит до 20 лет колонии.