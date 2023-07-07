Казанского наркодилера задержали с партией мармеладных мишек

В Казани полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили мармеладные конфеты с содержанием наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казани задержали мужчину, у которого нашли мармелад с наркотиками. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Правоохранители остановили арендованный автомобиль, за рулём которого был подозреваемый. В машине нашли мармеладные конфеты общей массой более 650 граммов.

"Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своём составе наркотическое средство каннабисной группы. В ходе дальнейшей работы в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные предметы", — уточнила представитель ведомства.

По месту жительства мужчины также нашли мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы и другие предметы. У него изъяли 89 кустов растений. В высушенном виде их вес составил около полутора килограммов. У мужчины также изъяли 240 граммов готовой марихуаны и 200 миллилитров гашишного масла.

Задержанный рассказал, что выращивал коноплю, выделял из неё наркотическое вещество, а потом смешивал его с мармеладом. Готовые изделия он распространял с помощью закладок. Подозреваемый заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотиков в особо крупном размере". Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.