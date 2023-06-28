В Ставрополе раскрыли крупную ОПГ, торговавшую наркотиками через "Телеграм"

В Ставропольском крае полиция задержала 18 наркоторговцев, разоблачив крупную организованную преступную группу, которая за полгода реализовала полтора килограмма запрещённых веществ. Об этом пишет SHOТ.

Наркодилеры находили покупателей через соцсети, в основном запрещённые вещества расходилась по региону. Так, за шесть месяцев преступники продали мелкими партиями почти 1,6 кг наркотиков, в том числе мефедрон, метамфетамин, MDMA и марихуану.

Все задержанные взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и наркоторговлю. Розыск ещё трёх главарей группировки продолжается.