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28 июня, 08:47

В Ставрополе раскрыли крупную ОПГ, торговавшую наркотиками через "Телеграм"

SHOT: В Ставрополе задержаны 18 дилеров, продавших более 1,5 кг наркотиков

В Ставропольском крае полиция задержала 18 наркоторговцев, разоблачив крупную организованную преступную группу, которая за полгода реализовала полтора килограмма запрещённых веществ. Об этом пишет SHOТ.

Наркодилеры находили покупателей через соцсети, в основном запрещённые вещества расходилась по региону. Так, за шесть месяцев преступники продали мелкими партиями почти 1,6 кг наркотиков, в том числе мефедрон, метамфетамин, MDMA и марихуану.

Все задержанные взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и наркоторговлю. Розыск ещё трёх главарей группировки продолжается.

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Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королёве задержали трёх мужчин с десятью килограммами наркотиков. Они занимались продажей запрещённых веществ в съёмной квартире на улице Пионерской.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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