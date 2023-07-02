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2 июля, 09:18

У борца с наркотиками в Перми нашли 200 граммов метадона в тайнике

SHOT: В Перми у мужчины, помогавшего наркозависимым, нашли 200 граммов метадона

<p>Житель Перми Алексей. К, в тайнике которого нашли 200 граммов метадона. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53603" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Перми Алексей. К, в тайнике которого нашли 200 граммов метадона. Обложка © SHOT

У жителя Перми, который 13 лет помогает наркозависимым, нашли 200 граммов метадона в тайнике. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летний Алексей К. хранил в телефоне координаты укромного места с запрещёнными веществами, которые намеревался продать. Его автомобиль остановили 1 июля на трассе Пермь – Екатеринбург возле города Ревда. В ходе обыска полицейские заглянули в телефон мужчины и увидели там координаты тайника, в котором могли быть наркотики. Через пару часов правоохранители действительно нашли там 200 граммов метадона. Выяснилось, что Алексей планировал сбыть наркотик.

Последние 13 лет пермяк помогает наркозависимым и даже создал специальную организацию для этого.

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Ранее Лайф писал, что житель Хабаровского края устроил на даче отца наркоплантацию. Там нашли почти три тысячи кустов конопли.

Никита Никонов
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