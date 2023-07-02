У борца с наркотиками в Перми нашли 200 граммов метадона в тайнике

У жителя Перми, который 13 лет помогает наркозависимым, нашли 200 граммов метадона в тайнике. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летний Алексей К. хранил в телефоне координаты укромного места с запрещёнными веществами, которые намеревался продать. Его автомобиль остановили 1 июля на трассе Пермь – Екатеринбург возле города Ревда. В ходе обыска полицейские заглянули в телефон мужчины и увидели там координаты тайника, в котором могли быть наркотики. Через пару часов правоохранители действительно нашли там 200 граммов метадона. Выяснилось, что Алексей планировал сбыть наркотик.