Конопля вместо огурцов: Житель Хабаровского края устроил на даче отца наркоплантацию

Житель Хабаровского края вырастил на даче у отца почти три тысячи кустов конопли, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, плантация принадлежит 37-летнему жителю посёлка Маго Николаевского района, который использовал дачу отца для культивации марихуаны. Всего на участке росло 2886 кустов каннабиса. На злоумышленника завели уголовное дело, теперь ему грозит срок до восьми лет колонии.