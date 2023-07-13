Иностранец сдал знакомого артиста, который выращивал марихуану в московской квартире

Изначально правоохранители поймали его друга-иностранца, который возвращался от артиста, предположительно, в наркотическом опьянении. Тот под страхом депортации рассказал, что его товарищ выращивает дома марихуану. Тогда полицейские вместе с отрядом "Гром" отправились к актёру, выломали дверь и в ходе обысков нашли четыре куста запрещённых растений, а также пакет с готовым наркотиком. Личность подозреваемого журналисты не раскрывают, но известно, что мужчину зовут Руслан. Также известно, что в ближайшее время Руслан может отправиться за решётку.