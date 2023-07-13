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13 июля, 06:52

Иностранец сдал знакомого артиста, который выращивал марихуану в московской квартире

В Москве задержали артиста ансамбля Российской армии за выращивание марихуаны

В Москве задержали артиста ансамбля Российской армии имени Александрова, который выращивал дома наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально правоохранители поймали его друга-иностранца, который возвращался от артиста, предположительно, в наркотическом опьянении. Тот под страхом депортации рассказал, что его товарищ выращивает дома марихуану. Тогда полицейские вместе с отрядом "Гром" отправились к актёру, выломали дверь и в ходе обысков нашли четыре куста запрещённых растений, а также пакет с готовым наркотиком. Личность подозреваемого журналисты не раскрывают, но известно, что мужчину зовут Руслан. Также известно, что в ближайшее время Руслан может отправиться за решётку.

Россиянин под наркотиками забрался на крышу храма на Пхукете и спрыгнул вниз

Россиянин под наркотиками забрался на крышу храма на Пхукете и спрыгнул вниз

Ранее Лайф писал, что в Казани задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики. В его машине нашли мармеладные конфеты общей массой более 650 граммов.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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