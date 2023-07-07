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7 июля, 16:36

Россиянин под наркотиками забрался на крышу храма на Пхукете и спрыгнул вниз

Россиянин попал в больницу после прыжка с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете. Как сообщает Mash, до этого он просидел там около четырёх часов.

Россиянин спрыгнул с крыши храмового комплекса Ват Чалонг на Пхукете. Видео © Telegram / Mash

Неадекватного мужчину обнаружили посетители храмового комплекса, которые и вызвали спасателей, чтобы те спустили его вниз. Однако дебошир стал сопротивляться и в какой-то момент спрыгнул с крыши. К счастью, он приземлился на спасательный батут, после чего скорая помощь увезла его в больницу. По предварительным данным, мужчина был под воздействием наркотиков. Информации о его текущем состоянии нет.

Ранее Лайф сообщал, что два пьяных россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции. Во время полёта нарушители кричали и оскорбляли пассажиров, а также бортпроводников.

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Telegram / Mash

Наталья Исакова
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