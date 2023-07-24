Подозреваемого в коррупции украинского военкома-миллионера поймали в Киеве
Подозреваемый в коррупции экс-военком Одесской области Борисов задержан в Киеве
Задержание экс-военкома Одесской области Евгения Борисова. Обложка © Государственное бюро расследований Украины
В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, которого обвиняют в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения военной службы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
В ведомстве указали, что после предъявления обвинения Борисов пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местонахождение. В итоге его поймали в украинской столице. Учитывая попытки бывшего военкома Одесской области скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.
Ранее сообщалось, что ГБР заочно обвинило Борисова в незаконном обогащении и уклонении от военной службы. Была информация, что мужчина успел скрыться за границей. По данным следствия, во время военного положения члены семьи военкома по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании общей стоимостью более 151 миллиона гривен (около четырёх миллионов долларов). При этом официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Кроме того, в декабре 2022 года Борисов вместе с семьёй выезжал за границу, не имея на это разрешения. Военкома отстранили от должности, начали служебную проверку, а затем и уволили.