Подозреваемого в коррупции украинского военкома-миллионера поймали в Киеве

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, которого обвиняют в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения военной службы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

В ведомстве указали, что после предъявления обвинения Борисов пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местонахождение. В итоге его поймали в украинской столице. Учитывая попытки бывшего военкома Одесской области скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.