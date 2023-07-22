Руководство военкоматов на Украине ждёт масштабная проверка на коррупцию

На Украине началась проверка всех уровней руководящего состава военкоматов на предмет коррупции. Об этом заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) страны Александр Новиков.

"Чтобы выяснить, кто ещё из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трёх месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов", — сообщил глава ведомства в эфире всеукраинского телемарафона.

Новиков отметил, что под проверку попадут сотни руководителей военкоматов, списки сформирует Минобороны. Кроме того, будет оценено имущество близких родственников военкомов.