Руководство военкоматов на Украине ждёт масштабная проверка на коррупцию
Глава НАПК Новиков: Руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
На Украине началась проверка всех уровней руководящего состава военкоматов на предмет коррупции. Об этом заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) страны Александр Новиков.
"Чтобы выяснить, кто ещё из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трёх месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов", — сообщил глава ведомства в эфире всеукраинского телемарафона.
Новиков отметил, что под проверку попадут сотни руководителей военкоматов, списки сформирует Минобороны. Кроме того, будет оценено имущество близких родственников военкомов.
Ранее член парламентского комитета Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский сообщил, что на Украине может появиться реестр уклонистов. Суть инициативы заключается в том, что если военнообязанный дважды подряд не явится в военкомат, то комиссариат опубликует его личные данные. Удалят информацию из реестра только тогда, когда украинский гражданин придёт в учреждение.
t.me / Міністерство оборони України