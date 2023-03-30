Украинцев хотят заставить идти в военкоматы под угрозой публикации личных данных

Реестр уклонистов может появиться на Украине. Об этом сообщил член Комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента страны Владимира Зеленского в парламенте Фёдор Вениславский.

"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — приводит слова депутата издание "Фокус".

Суть инициативы заключается в том, что если военнообязанный дважды подряд не явится в военкомат, то комиссариат опубликует его личные данные. Удалят информацию из реестра только тогда, когда украинский гражданин придёт в учреждение. По мнению Вениславского, общественное давление может повлиять на уклоняющихся от посещения военкоматов. Законопроект ещё прорабатывается и не зарегистрирован в парламенте.