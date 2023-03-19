На Украине подсчитали количество уехавших от мобилизации призывников
"Главком": Свыше 9 тысяч выехавших с Украины призывников так и не вернулись
Свыше девяти тысяч мужчин призывного возраста, выехавших с Украины после начала спецоперации, не вернулись в страну. Об этом сообщает украинское издание "Главком", ссылаясь на данные промежуточного отчёта временной следственной комиссии Верховной рады.
В материале говорится, что сбежать из страны от мобилизации украинским мужчинам удалось с помощью программы "Путь". Эта система разрешает выезжать из Незалежной волонтёрам или людям с гуманитарными целями. Согласно данным, Волынская, Тернопольская и Львовская области лидируют по числу уроженцев, которые предпочли покинуть страну.
"9373 мужчины призывного возраста не вернулись на Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд", — указано в публикации.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Причём тексты документов не были опубликованы. Закон был принят 7 февраля. Таким образом, на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.
ТАСС / Геодакян Артём