На Украине подсчитали количество уехавших от мобилизации призывников

Свыше девяти тысяч мужчин призывного возраста, выехавших с Украины после начала спецоперации, не вернулись в страну. Об этом сообщает украинское издание "Главком", ссылаясь на данные промежуточного отчёта временной следственной комиссии Верховной рады.

В материале говорится, что сбежать из страны от мобилизации украинским мужчинам удалось с помощью программы "Путь". Эта система разрешает выезжать из Незалежной волонтёрам или людям с гуманитарными целями. Согласно данным, Волынская, Тернопольская и Львовская области лидируют по числу уроженцев, которые предпочли покинуть страну.