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Опубликовано 19 марта 2023, 16:32
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На Украине подсчитали количество уехавших от мобилизации призывников

"Главком": Свыше 9 тысяч выехавших с Украины призывников так и не вернулись

Свыше девяти тысяч мужчин призывного возраста, выехавших с Украины после начала спецоперации, не вернулись в страну. Об этом сообщает украинское издание "Главком", ссылаясь на данные промежуточного отчёта временной следственной комиссии Верховной рады.

В материале говорится, что сбежать из страны от мобилизации украинским мужчинам удалось с помощью программы "Путь". Эта система разрешает выезжать из Незалежной волонтёрам или людям с гуманитарными целями. Согласно данным, Волынская, Тернопольская и Львовская области лидируют по числу уроженцев, которые предпочли покинуть страну.

"9373 мужчины призывного возраста не вернулись на Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд", — указано в публикации.

Киевский режим собирается ужесточить мобилизацию из-за дефицита военных
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Причём тексты документов не были опубликованы. Закон был принят 7 февраля. Таким образом, на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.

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ТАСС / Геодакян Артём

Наталья Исакова
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