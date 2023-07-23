Заподозренный в коррупции бывший военком Одесской области скрылся за границей
Экс-военком Одесской области Евгений Борисов. Обложка © Telegram / Офіс Генерального прокурора
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заочно обвинило в незаконном обогащении бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По данным издания "Страна.ua", мужчина успел скрыться за границей.
"Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлено обвинение по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В ближайшее время обвиняемого объявят в розыск. По информации следствия, во время военного положения члены семьи военкома по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании общей стоимостью более 151 млн гривен (около четырёх млн долларов). Однако официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также сообщается, что в декабре 2022 года военком вместе с семьёй выезжал за границу, не имея на это разрешения.
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