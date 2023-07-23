Заподозренный в коррупции бывший военком Одесской области скрылся за границей

В ближайшее время обвиняемого объявят в розыск. По информации следствия, во время военного положения члены семьи военкома по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании общей стоимостью более 151 млн гривен (около четырёх млн долларов). Однако официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также сообщается, что в декабре 2022 года военком вместе с семьёй выезжал за границу, не имея на это разрешения.