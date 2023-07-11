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11 июля, 14:46

Скандального украинского дипломата Мельника сняли с поста замглавы МИД

Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины

<p>Андрей Мельник. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1652351704971485184/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrij Melnyk</a></p>

Андрей Мельник. Фото © Twitter / Andrij Melnyk

Скандального бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел. Решение принято на заседании Рады, сообщает представитель правительства в парламенте Незалежной Тарас Мельничук.

"Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", — написал Мельничук в соцсетях без уточнения причин.

Напомним, 9 июля прошлого года известный своими скандальными высказываниями Мельник был снят с должности посла в ФРГ указом президента Украины Владимира Зеленского. В том же ноябре дипломата назначили заместителем министра иностранных дел. А с 20 июня этого года Зеленский сделал его послом Украины в Бразилии.

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Андрей Бражников
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