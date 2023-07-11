Скандального украинского дипломата Мельника сняли с поста замглавы МИД
Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины
Андрей Мельник. Фото © Twitter / Andrij Melnyk
Скандального бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел. Решение принято на заседании Рады, сообщает представитель правительства в парламенте Незалежной Тарас Мельничук.
"Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", — написал Мельничук в соцсетях без уточнения причин.
Напомним, 9 июля прошлого года известный своими скандальными высказываниями Мельник был снят с должности посла в ФРГ указом президента Украины Владимира Зеленского. В том же ноябре дипломата назначили заместителем министра иностранных дел. А с 20 июня этого года Зеленский сделал его послом Украины в Бразилии.