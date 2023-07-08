"Идите к чёрту": Скандальный украинский дипломат нахамил немецкому депутату из-за кассетных бомб
Мельник нахамил депутату ФРГ Стегнеру из-за критики поставок кассетных бомб
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник публично оскорбил депутата Бундестага от СДПГ Ральфа Стегнера за то, что он и другие немецкие политики выступили против поставки ВСУ кассетных боеприпасов.
"Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Стегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чём говорите", — заявил Мельник в своём твиттере.
Пользователи Twitter раскритиковали неадекватную реакцию Мельника, назвав это позором для дипломата. Читатели отметили, что, вместо того чтобы требовать от Запада кассетные боеприпасы, Украине следовало бы призывать к переговорам.
Кассетные бомбы запрещены конвенцией. Они могут выбрасывать от 10 до 600 боеприпасов, часть из них не детонирует по техническим причинам, представляя опасность для гражданского населения. Неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убить или покалечить мирных жителей уже после завершения боевых действий. Украина использовала кассетные снаряды в Донецке прошлым летом, разбрасывая по городу противопехотные фугасные мины ПФМ-1 "Лепесток" и рассчитывая на максимальные потери среди мирных жителей.
Напомним, ранее Вашингтон заявил о планах передать Киеву кассетные боеприпасы. Также в рамках нового пакета военной помощи ВСУ будут направлены снаряды для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker и т.д. Многие раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить кассетные бомбы Украине. Так, например, в Конгрессе призвали ликвидировать снаряды. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выступил против решения Вашингтона, поддержав Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая была принята 15 лет назад.
ТАСС / DPA / Michael Kappeler