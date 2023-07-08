"Идите к чёрту": Скандальный украинский дипломат нахамил немецкому депутату из-за кассетных бомб

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник публично оскорбил депутата Бундестага от СДПГ Ральфа Стегнера за то, что он и другие немецкие политики выступили против поставки ВСУ кассетных боеприпасов.

"Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Стегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чём говорите", — заявил Мельник в своём твиттере.

Пользователи Twitter раскритиковали неадекватную реакцию Мельника, назвав это позором для дипломата. Читатели отметили, что, вместо того чтобы требовать от Запада кассетные боеприпасы, Украине следовало бы призывать к переговорам.