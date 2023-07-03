Держащий в страхе весь Ужгород военком-алкоголик избил жену офицера ВСУ на глазах у мужа

В Ужгороде пьяный военком напал на жену офицера ВСУ, об этом она рассказала в одной из социальных сетей. По словам Татьяны, всё началось со словесного конфликта в магазине у автобусной остановки, куда она зашла со своим супругом Евгением.

"На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или [убежал]?" Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "А где? А как? А зачем поехал на ноль (в тыл. — Прим. Лайфа.)? А чё сейчас не там?" — поделилась женщина.

Напавший на жену офицера ВСУ в Ужгороде военком. Фото © Telegram / "Политика Страны"

В ответ на это военнослужащий объяснил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне и после проигранной Украиной битвы за Соледар был признан ограниченно годным. После этого пара вышла на улицу, но охмелевший военком не думал их отпускать: он набросился со спины на офицерскую жену, оставив ей небольшую ссадину.

Ссадина, которую пьяный военком оставил жене офицера ВСУ. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Как выяснилось позже, нападавшим оказался майор, оперативный дежурный Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (областного военкомата) Константин Вари. На него уже неоднократно жаловались, в частности, за нападение на женщин, однако ужгородцы боятся его и не пишут заявления.

Татьяна же заявление написала и подкрепила его результатом алкотеста военкома, который показал 2,04 промилле, а также справкой о снятый побоях и прочими бумагами. На следующий день, добавила женщина, ей позвонили из военкомата и предложили "решить всё мирно". Сам Вари "внезапно" ушёл отпуск.

Результат алкотеста ужгородского военкома. Фото © Telegram / "Политика Страны"

МВД Украины сообщило о проведении досудебного расследования по данному факту, мужчине планируют предъявить подозрение по статье "Нанесение лёгких телесных повреждений", по которой ему грозят штраф, общественные или исправительные работы.