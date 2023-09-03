"Хочешь по-нормальному или нет?": На Украине военкомы начали вламываться в частные дома

На Украине сотрудники военкоматов начали врываться в частные дома граждан и выдавать им повестки буквально у них дома. Видео одного из таких инцидентов опубликовало в телеграм-канале украинское издание "Страна.ua".

На Украине военкомы начали вламываться в частные дома. Видео © Telegram / Политика страны

На кадрах видно, что в частный дом к мужчине пришли якобы два сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) и потребовали от него пройти в военкомат, при этом сами они предъявить документы наотрез отказались. Также мужчины в военной форме просили хозяина доказать, что дом является частной собственностью и он имеет право в нём находиться.

"Паша, ты хочешь по-нормальному или нет?" — заявил один из "военкомов" на видео.

Как они попали на территорию частной собственности и чем закончился этот инцидент, не уточняется.