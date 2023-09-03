"Хочешь по-нормальному или нет?": На Украине военкомы начали вламываться в частные дома
"Страна.ua": На Украине военкомы входят в дома, чтобы набрать призывников
На Украине сотрудники военкоматов начали врываться в частные дома граждан и выдавать им повестки буквально у них дома. Видео одного из таких инцидентов опубликовало в телеграм-канале украинское издание "Страна.ua".
На Украине военкомы начали вламываться в частные дома. Видео © Telegram / Политика страны
На кадрах видно, что в частный дом к мужчине пришли якобы два сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) и потребовали от него пройти в военкомат, при этом сами они предъявить документы наотрез отказались. Также мужчины в военной форме просили хозяина доказать, что дом является частной собственностью и он имеет право в нём находиться.
"Паша, ты хочешь по-нормальному или нет?" — заявил один из "военкомов" на видео.
Как они попали на территорию частной собственности и чем закончился этот инцидент, не уточняется.
Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка рассказал, что украинские военкомы озолотились за счёт граждан, готовых отдать последнее, лишь бы сбежать из страны. По его сведениям, десятки тысяч человек, если не сотни, покинули Украину за деньги.
Кадр из видео Telegram / Политика страны