Украинские военкомы сделали бизнес на "индульгенции" бегущих призывников

Украинские военкомы озолотились за счёт граждан, готовых отдать последнее, лишь бы сбежать из страны. Об этом рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка, чей комментарий приводит телеканал "360". Тем временем ВСУ не хватает людей для комплектации новых бригад.

"Все прекрасно понимают, что будут большие потери и их надо как-то восполнять, и противник готовится к этому, в том числе принимая такие решения. Насколько я знаю, десятки тысяч людей, если не сотни, покинули Украину за деньги. <...> За каждого освобождённого от страха человека, который платит индульгенцию на выезд за рубеж, [военком] получает довольно круглую сумму — несколько тысяч долларов. Кто как договорится", — рассказал он.

По словам Подоляки, это сделало военкомов по-настоящему богатыми людьми: многие из них теперь могут позволить себе построить не одну виллу в Испании или Италии.