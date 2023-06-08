Украинские военкомы сделали бизнес на "индульгенции" бегущих призывников
Журналист Подоляка: Военкомы на Украине разбогатели за счёт бегущих из страны
Украинские военкомы озолотились за счёт граждан, готовых отдать последнее, лишь бы сбежать из страны. Об этом рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка, чей комментарий приводит телеканал "360". Тем временем ВСУ не хватает людей для комплектации новых бригад.
"Все прекрасно понимают, что будут большие потери и их надо как-то восполнять, и противник готовится к этому, в том числе принимая такие решения. Насколько я знаю, десятки тысяч людей, если не сотни, покинули Украину за деньги. <...> За каждого освобождённого от страха человека, который платит индульгенцию на выезд за рубеж, [военком] получает довольно круглую сумму — несколько тысяч долларов. Кто как договорится", — рассказал он.
По словам Подоляки, это сделало военкомов по-настоящему богатыми людьми: многие из них теперь могут позволить себе построить не одну виллу в Испании или Италии.
Ранее подросткам начали запрещать покидать Украину, если они не стоят на военном учёте. Хотя по закону 17-летние юноши имеют полное право выезжать из страны во время военного положения.
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