Притворившийся военкомом одессит собрал 2,5 тысячи долларов с уклонистов

Военный из Одессы выдавал себя за военкома, чтобы брать деньги у уклонистов. Речь идёт о командире отделения воинской части ВСУ, который подозревается в получении взятки в 2,5 тысячи долларов.

Деньги, которые одесский военный получил от уклонистов. Фото © Прокуратура Украины

Хитрец обещал военнообязанным помощь в изготовлении документов, которые позволяют легально покинуть территорию Украины. Его задержали после передачи взятки 2 мая, теперь одесситу грозит уголовная ответственность.

Документы одесского военного, который получал взятки от уклонистов. Фото © Прокуратура Украины