Притворившийся военкомом одессит собрал 2,5 тысячи долларов с уклонистов
Военный из Одессы выдавал себя за военкома, чтобы брать деньги у уклонистов. Речь идёт о командире отделения воинской части ВСУ, который подозревается в получении взятки в 2,5 тысячи долларов.
Деньги, которые одесский военный получил от уклонистов. Фото © Прокуратура Украины
Хитрец обещал военнообязанным помощь в изготовлении документов, которые позволяют легально покинуть территорию Украины. Его задержали после передачи взятки 2 мая, теперь одесситу грозит уголовная ответственность.
Документы одесского военного, который получал взятки от уклонистов. Фото © Прокуратура Украины
"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 268 400 гривен (более 568 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Проверяется причастность других лиц к совершению преступления", — отметили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Украины.
Ранее Лайф писал, что мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили из СИЗО под залог в 28 миллионов рублей. Его арестовали на два месяца по делу о крупной растрате при покупке административного здания обанкротившегося предприятия.
Прокуратура Украины