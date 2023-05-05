Мэра Одессы выпустили из СИЗО под залог в 28 млн рублей

Мэр Одессы Геннадий Труханов, подозреваемый в присвоении бюджетных средств, вышел из СИЗО после внесения за него залога в 13,42 млн гривен (более 28 млн рублей). Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Залог за Труханова внёс депутат фракции партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра. Теперь градоначальник обязан прибывать по каждому требованию в суд. Также подследственному чиновнику запрещено выезжать за пределы Украины без разрешения инстанции.