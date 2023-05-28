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28 мая, 14:25

Подросткам начали запрещать покидать Украину

Адвокат Очкур: На Украине могут не выпускать за рубеж 17-летних подростков

На Украине фиксируются инциденты, когда пограничники не позволяют покинуть страну 17-летним гражданам, если они не стоят на военном учёте. Об этом рассказала адвокат Кристина Очкур на видео в соцсети TikTok.

Юрист напомнила, что по закону 17-летние парни имеют полное право покидать Украину во время военного положения.

"Но когда уменьшили обязательный возраст для постановки на военный учёт, то теперь парень должен стоять на военном учёте начиная с шестнадцати лет. То есть в тот год, когда ему исполняется семнадцать. Соответственно не только встать на учёт, но и получить приписное", — пояснила Очкур и добавила, что пограничники, пользуясь этой нормой законодательства, могут не выпустить 17-летнего парня, который не стоит на учёте.

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Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект, который подразумевает сокращение предельного возраста пребывания призывников на воинском учёте с 27 до 25 лет. Это позволит властям привлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации. Документ уже одобрило правительство.

Напомним, 2 мая на Украине продлили мобилизацию и военное положение. Теперь оно действует до 18 августа.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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