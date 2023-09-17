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17 сентября, 09:23
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"Ситуация трагическая": В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински

Экс-советник Кучмы Соскин: Мобилизация на Украине спровоцировала катастрофу

Массовая мобилизация на Украине спровоцировала в стране национальную катастрофу. Как считает бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, вся эта ситуация может вылиться в настоящую гражданскую войну.

"Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа", — сказал политолог в видеоролике на своём YouTube-канале.

По его словам, обстановка на Украине сейчас достигла "опасной точки" из-за того, что власти уже без разбора отправляют собственных граждан на фронт, где их ждёт верная гибель.

"Им они безразличны": В США озвучили неприятную правду для Украины

"Им они безразличны": В США озвучили неприятную правду для Украины

Ранее Лайф писал, что Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе, в частности, ВИЧ и туберкулёз.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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