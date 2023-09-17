"Ситуация трагическая": В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински

Массовая мобилизация на Украине спровоцировала в стране национальную катастрофу. Как считает бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, вся эта ситуация может вылиться в настоящую гражданскую войну.

"Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа", — сказал политолог в видеоролике на своём YouTube-канале.

По его словам, обстановка на Украине сейчас достигла "опасной точки" из-за того, что власти уже без разбора отправляют собственных граждан на фронт, где их ждёт верная гибель.