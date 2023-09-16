"Им они безразличны": В США озвучили неприятную правду для Украины

Украинские войска терпят колоссальные потери в ходе контрнаступления, но данный факт нисколько не заботит западных союзников Киева, поскольку ради собственных целей они готовы пустить в мясорубку всё население Незалежной. С таким заявлением выступил американский журналист Дэнни Хайфон.

"Колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они (ВСУ. — Прим. Лайфа) не достигли ни одной своей цели. <…> Всё это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.