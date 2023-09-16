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16 сентября, 13:35

"Им они безразличны": В США озвучили неприятную правду для Украины

Журналист Хайфон: Запад готов уничтожить всё население Украины ради своей цели

Украинские войска терпят колоссальные потери в ходе контрнаступления, но данный факт нисколько не заботит западных союзников Киева, поскольку ради собственных целей они готовы пустить в мясорубку всё население Незалежной. С таким заявлением выступил американский журналист Дэнни Хайфон.

"Колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они (ВСУ. — Прим. Лайфа) не достигли ни одной своей цели. <…> Всё это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Журналист подчеркнул, что даже на Западе уже не могут скрывать провал украинского контрнаступления.

Американского журналиста шокировало решение Зеленского

Американского журналиста шокировало решение Зеленского

Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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