ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:20
20175

Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тысячи человек

Результатов контрнаступления ВСУ по-прежнему нет, а вот потери у противника — огромные. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, украинские войска лишились уже 71,5 тысячи человек.

Владимир Путин – о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Видео © LIFE

"71,5 тысячи человек. Причём они любой ценой, как кони, говорят, пытаются добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это не их люди (гибнут на поле боя. — Прим. Лайфа)", — отметил президент.

Также, по его данным, ВСУ потеряли уже 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.

Конец "мясных штурмов": когда закончится осеннее контрнаступление ВСУ
Конец "мясных штурмов": когда закончится осеннее контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Ранее Владимир Путин уже констатировал, что манёвр украинской армии не просто забуксовал, а провалился.

BannerImage

Getty Images / Jose Colon

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar