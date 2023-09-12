Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тысячи человек

Результатов контрнаступления ВСУ по-прежнему нет, а вот потери у противника — огромные. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, украинские войска лишились уже 71,5 тысячи человек.

Владимир Путин – о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Видео © LIFE

"71,5 тысячи человек. Причём они любой ценой, как кони, говорят, пытаются добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это не их люди (гибнут на поле боя. — Прим. Лайфа)", — отметил президент.

Также, по его данным, ВСУ потеряли уже 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.