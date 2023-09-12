Конец "мясных штурмов": когда закончится осеннее контрнаступление ВСУ НАТО опасается наступления Армии России, поэтому ускоряет поставку кассетных боеприпасов, чтобы замедлить продвижение ВС РФ 31747 31747 НАТО опасается наступления Армии России, поэтому ускоряет поставку кассетных боеприпасов, чтобы замедлить продвижение ВС РФ © Getty Images / NurPhoto

Почему США дают на наступление Киеву ещё 1,5 месяца

Глава Генштаба США Марк Милли назвал сроки окончания контрнаступления украинской армии. Его рано считать проваленным, сказал Милли, отметив, что на продолжение контрнаступления потребуется ещё до полутора месяцев. И остановит его только непогода, полагает он.

Напомним, по планам американских военных ВСУ должны были прорвать оборону Российской армии, взять Токмак, выйти к Мелитополю и Мариуполю, а также перерезать сухопутный путь в Крым. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Напомним, по планам американских военных ВСУ должны были прорвать оборону Российской армии, взять Токмак, выйти к Мелитополю и Мариуполю, а также перерезать сухопутный путь в Крым. И вот уже четвёртый месяц украинское командование сосредотачивается на тактике "мясных штурмов", убив более 66 тысяч собственных солдат, а поставленные задачи так и не решены.

— Осталось ещё достаточно времени, вероятно около 30–45 дней, до плохой погоды, — сказал Марк Милли. — После этого грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему всё идёт. Однако прямо сейчас ещё слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет.

Милли объяснил, что контрнаступление продвигается не так быстро, как рассчитывали в Вашингтоне, так как в этом, по его мнению, и заключается "разница между войной на бумаге и настоящей войной", добавив, что Штаты "обеспечивают ВСУ ситуационную осведомлённость".

Судя по интенсивности обстрелов и атак на Южном направлении, противник идёт до конца, что называется, ва-банк. Слова Марка Милли говорят лишь о том, что НАТО отводит украинским подразделениям больше месяца на возможности такой атаки, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— ВСУ пытаются добиться хоть каких-то тактических успехов. Если посмотреть на количество штурмов, то в среднем по линии боевого соприкосновения происходит пять-шесть штурмов в сутки. На некоторых участках фронта более интенсивные атаки и их количество доходит до 14 в сутки. Работает артиллерия, они применяют кассетные боеприпасы, используют беспилотники и ракеты Storm Shadow. То есть изменения или ослабления в наступательной деятельности Украины не видно. Украинские силы несут потери, они продолжают терять свои территории, которые мы освобождаем от оккупации, например на Купянском направлении, — сказал он.

На Южном направлении ВСУ заняли то, что осталось от Работина. Российские войска их оттуда периодически вышибают, но они туда подтягивают резервы. На этом направлении армия Украины также несёт потери и существенных успехов не наблюдается, но интенсивность боевых действий пока сохраняется.

Что означает использование кассетных боеприпасов

За последние месяцы Армия России пополнилась примерно 280 тыс. контрактников. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв рассказал российским СМИ, что в ближайшее время проводить новую волну мобилизации в РФ пока не планируется. Парламентарий заявил, что власти страны решили сделать упор на массовое привлечение в армию добровольцев.

— Мы пошли другим путём. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года, — отметил он, добавив, что мобилизация в России возможна только в том случае, если армии нужно будет три миллиона военнослужащих.

За последние месяцы Армия России пополнена примерно 280 тыс. контрактников. Фото © ТАСС / Александр Река

— Россией была проведена большая подготовка, но теперь нам потребуется время. Сейчас на линию боевого соприкосновения (ЛБС) поступают военнослужащие, которые заключили контракты. Этот состав — называют разные цифры: от 230 тыс. человек до 280 тыс. — нужно обучить, обстрелять, то есть он должен получить боевой опыт. Чтобы осуществлять масштабные наступательные действия, контингент, который находится на ЛБС, должен быть гораздо больше, потому что нужно продвигаться и контролировать освобождённую территорию. Для этого готовятся ещё и подразделения Росгвардии, сводные отряды полиции, которые займутся правовой деятельностью совместно с военно-гражданскими администрациями, — отметил Алексей Леонков.

Военные аналитики считают, что погода не приведёт к остановке военных действий. Основная проблема — это желание противника применить тактику на истощение. ВСУ используют кассетные боеприпасы, а в условиях их применения любое наступление заканчивается большими жертвами личного состава, который находится не в укрытии. То есть на открытой местности никакие бронежилеты не защитят от кассетных боеприпасов.

— Этот вид снарядов создавался для поражения живой силы на открытой местности. В свою очередь Армией России сейчас уничтожаются различные комплексы и склады, где могут быть эти боеприпасы. Такая работа связана с минимизацией потерь с нашей стороны, — пояснил Леонков.

По большому счёту, поставка кассетных боеприпасов — это реакция Запада на действия Армии РФ, полагает он: — Штабы НАТО считают, что Россия готова перейти в наступление, и увеличивают пакеты военной помощи Киеву. Такие боеприпасы решают сразу две задачи: сорвать наше наступление и возместить снарядный голод, который есть у ВСУ. По словам эксперта, обычных боеприпасов для артиллерии Украины уже не хватает. Дефицит снарядов 122-го, 152-го и 155-го калибров. Их производят гораздо меньше, чем Украина расходует за один день боевых действий.

Горы трупов для отчёта перед Вашингтоном

— Пока идут бои, украинское руководство занимается уничтожением личного состава вроде высадки десанта на Крымский полуостров, попыток диверсий на газовых месторождениях. Это говорит о том, что по большому счёту отчитываться Киеву перед НАТО нечем, — считает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — Бои не стихают, пока есть резервы и ресурсы. Сейчас перебрасывают с Западной Украины силы на Одесское направление. Запад везде ищет следы российского наступления, о котором пока рано говорить.

Потери ВСУ каждые сутки больше 600 человек — это истребление подготовленной НАТО армии. 66 тысяч убитых за три месяца — огромная цифра, которая превысила потери американцев во время высадки второго фронта в Европе во Второй мировой войне, это теперь понимают и на Западе.

Авторы Елена Стафеева