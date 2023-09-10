Как изменят ситуацию российские танки-беспилотники на основе танка Т-72 в СВО Оглавление Беспилотники на базе Т-72 Танковая карусель 19174 19174 Основой для нового робота-танка станет менее современная, но более дешёвая и доступная платформа T-72Б3. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Разработками беспилотного танка Уралвагонзавод (УВЗ) начинал заниматься ещё до начала СВО, но, вероятно, процесс был ускорен, и уже в марте 2022-го появилась информация об испытаниях беспилотного боевого робота "Штурм" на базе шасси танка Т-72.

— Испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса — 125-миллиметрового укороченного орудия, — сообщали СМИ.

Беспилотники на базе Т-72

Известно, что проект, создаваемый по заказу Министерства обороны, имеет в своей системе значительное количество средств автоматизации танка Т-14 "Армата", который также планировалось выпускать в версии беспилотника. Но позднее было решено, что основой для нового робота-танка станет менее современная, но более дешёвая и доступная платформа T-72Б3.

Работа экипажей танков Т-72Б3 в зоне СВО. Фото © ТАСС / Стрингер

"Штурм" поделён на четыре типа боевых машин. На первой предусмотрена установка 125-миллиметровой пушки с укороченным стволом, на вторую планировалось установить ракеты или реактивный пехотный огнемёт с термобарической боевой частью типа "Шмель-М".

Третья представляет собой роботизированную версию машины огневой поддержки "Терминатор" с двумя 30-миллиметровыми пушками. В отличие от обычного "Терминатора", роботизированная машина огневой поддержки использует не противотанковые, а термобарические ракеты.

УВЗ представил на форуме "Армия-2023" вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72.

Третья представляет собой роботизированную версию машины огневой поддержки "Терминатор" с двумя 30-мм пушками. Фото © ТАСС / Иван Ноябрев

— Для решения боевых задач в условиях современного боя, в том числе в конфликтах низкой интенсивности и в городских сражениях служит боевая машина поддержки танков БМПТ. Для уничтожения танкоопасной живой силы противника в неё заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами. А большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов, — отметили разработчики.

Четвёртый тип подразумевает беспилотник в компании тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А.

Танковая карусель

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что сейчас механизированные устройства задействуются для подвоза боеприпасов, разминирования, эвакуации раненых, а также стрельбы из гранатомётов, пулемётов и противотанковых комплексов. По его словам, применение беспилотников на базе танка Т-72 "Урал" и аналогичных разработок станет настоящим прорывом в военном деле.

— В первую очередь танки-беспилотники могут продвигаться вперёд под огнем — даже при поражении машины боевой расчёт останется невредим, поскольку находится не в танке. Если говорить о роботах, то их, действительно, планировалось четыре вида. После испытаний, возможно, были внесены коррективы. Они проходили с двумя крупнокалиберными пулемётами и системами искусственного интеллекта, — рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он уверен, что продвижение роботизированных танков через населённые пункты играет важнейшую роль, спасая боевые экипажи от гибели. Используется платформа Т-72, потому что у этой модели неплохое бронирование, а новое поколение динамической защиты, которое сейчас используется в зоне СВО, позволяет улучшить боевые характеристики беспилотников.

Также привлечение роботов на линию боевого соприкосновения может сказаться на пересмотре концепции использования танков и тяжёлой бронетехники, когда при серьёзных атаках используют большое количество танков. "Неудачное наступление Украины, обладающей большим количеством танков, показывает, что противотанковые управляемые ракеты жгут их как стог сена", — пояснил Кнутов.

Танк Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

— При атаках необходимо целенаправленное точечное использование бронетехники для того, чтобы решить определённые задачи. Например, танковая карусель из трёх машин бывает более перспективна, чем большое количество машин. Наиболее перспективна в современных условиях работа танков "Армата": когда экипаж находится на отдалении в бронированной капсуле жизни, есть возможность дистанционно управлять машиной, — отметил эксперт.

Авторы Дмитрий Шестопалов