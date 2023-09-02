Кошмар для ВСУ: по словам западных СМИ, российские БПЛА приводят в ужас украинских военных Чем закончится сражение дронов-камикадзе на Украине и о каких успехах дронов РФ пишут западные СМИ, приводя в пример создание Россией воздушных авианосцев для БПЛА 1 сентября, 22:40 О каких успехах дронов РФ пишут западные СМИ. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Работа ударными группами

Российские "супердроны "Ланцет" стали настоящим кошмаром для ВСУ", пишут западные СМИ практически раз в неделю. Польский портал Interia считает, что беспилотники "Ланцет-3" — один из самых мощных видов оружия в арсенале Вооружённых сил России, ведь "Ланцеты" "сеют ужас" среди украинских военных. Именно из-за них, по словам издания, у ВСУ такие серьёзные потери.

"Ланцет-3" несёт большую боевую нагрузку — до трёх килограммов. Модель отличается увеличенным временем полёта и способностью нести боевую часть повышенной мощности. Устройство способно находиться в воздухе до 40 минут, развивая в полёте скорость до 110 км/ч. Комплекс способен поражать цели на удалении до 40 километров. Беспилотник может пролететь десятки километров и нанести удар по цели с хирургической точностью. За ударом можно наблюдать в онлайн-режиме, вплоть до контакта барражирующего боеприпаса с целью. Это достигается за счёт телевизионного канала связи.

Ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Западные СМИ отмечают, что последнее поколение "Ланцетов" часто работает на поле боя группами по шесть-восемь БПЛА. Эффективность от таких ударов сравнима с работой крылатых ракет, когда одна ракета идёт в активном режиме, а пять других — в пассивном, уточняет военный эксперт Василий Дандыкин. И если один беспилотник будет сбит, то его заменит другой. Такой принцип работы, по его словам, позволяет получать необходимые результаты.

Также Interia сообщает о создании российской воздушной авиаматки для БПЛА. Так, по словам польского издания, "абсолютной новинкой" стал "первый воздушный авианосец для дронов". Беспилотник имеет достаточно большую грузоподъёмность, чтобы под его фюзеляжем можно было разместить как минимум два малогабаритных дрона-камикадзе. Это позволяет авиаматке дрейфовать в разведывательном полёте, а при обнаружении цели отправить на её поражение ударные дроны с борта.

Фото © Twitter / Roberto05246129

Идея БПЛА, которые будут нести группу малых дронов, обсуждается давно как в России, так и на Западе. Разрабатывается масса проектов и концепций по этому направлению. Ряд экспертов уже предлагали использовать в качестве воздушных носителей БПЛА "Орион" для "Ланцетов-3". Поскольку это единственный в России средневысотный БПЛА класса MALE с большой продолжительностью полёта. Его максимальная полезная реальная нагрузка составляет 150–180 килограммов, а максимальный взлётный вес — 1000 килограммов; радиус применения с БПЛА-ретранслятором равен 300 километрам.

БПЛА "Орион". Фото © Wikipedia / Mike1979 Russia

Также ряд изданий писали о применении в ходе СВО российскими военными беспилотника-невидимки С-70 "Охотник". Поскольку арсенал "Охотника" включает в себя ракеты класса "воздух – поверхность" и набор бомб (планирующих и управляемых оператором), которые не будут подвешиваться к крыльям, а будут спрятаны внутри корпуса для уменьшения заметности на радарах противника, то обнаружить этот беспилотник крайне трудно. Секрет невидимости заключается в наличии стелс-покрытия и горизонтальной малозаметной конфигурации со смешанным крылом в стиле B-2. Взаимодействие "Охотника" и Су-57 западные эксперты называют работой планировщика и исполнителя. Пилот истребителя Су-57 может также управлять флотом "Охотников", российских беспилотников-невидимок.

Российская ставка на нацпроект

31 августа Правительство России обсудило подготовку к реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). На него выделяется 900 миллиардов рублей, а сам он стартует со следующего года. Регионам до 1 октября нужно подготовить и утвердить собственные программы развития беспилотников, при этом во многом субъекты РФ должны действовать инициативно, не дожидаясь каких-то указаний сверху. По факту работу по формированию государственного гражданского заказа (ГГЗ) на такую продукцию начали уже две трети всех регионов России.

Для расширения использования гражданских беспилотников введён упрощённый порядок сертификации БАС по принципу "одного окна". Всё это планируется максимально оцифровать. С 1 марта следующего года вводится упрощённый алгоритм использования БАС в сельском хозяйстве.

Ключевое производство БАС в России осуществляется на основе промышленного парка "Руднево" в Москве, где есть три площадки для выпуска беспилотников. Произведено уже порядка 1500 штук, а до конца года в среднем каждые сутки будет выпускаться по 41 беспилотнику. И это только на данных площадках, а ещё есть 67 производственных точек в России, где уже налажен выпуск БАС. В парке "Руднево" же работает и конструкторское бюро, которое занимается разработкой новых беспилотников.

Авторы Дмитрий Шестопалов